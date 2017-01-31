Сотрудничество Леха Валенсы со спецслужбами назвали доказанным

Польский институт национальной памяти заявил, что сумел доказать факт сотрудничества бывшего президента страны Леха Валенсы со спецслужбами.

Сам Валенса называет подобные заявления ложью.

Глава института Ярослав Шарек пояснил на пресс-конференции, что эксперты изучили документы советских времен, в которых спецслужбы отчитывались о сотрудничестве с агентом под кодовым именем "Болек".

В документах, составленных еще в первой половине 1970-х годов, говорилось, что "Болек" работал на верфи и получал от спецслужб деньги за сбор информации о своих коллегах. По словам Шарева, эксперты установили, что подписи на платежках принадлежат Валенсе.

Сам Валенса в очередной раз назвал эту информацию ложью. Таким же образом он отреагировал на ее публикацию и в прошлом году - тогда институт впервые опубликовал эти данные, но они еще не были подтверждены результатами экспертизы.

Валенса в 1970-х годах действительно работал на судоверфи в Гданьске. В 1980 году он создал там неподконтрольный государству профсоюз "Солидарность". Вскоре из-за активной профсоюзной деятельности его уволили.

После этого начались забастовки, способствовавшие росту популярности "Солидарности" в польском обществе. В 1981 году организацию объявили незаконной, а Валенсу арестовали. Он вышел на свободу чуть больше года спустя.

В 1986 году "Солидарность" стала превращаться в движение с региональными центрами по всей стране, а к концу 1980-х годов сумела добиться права на участие в парламентских выборах и одержала на них убедительную победу.

В 1990 году сам Валенса победил на президентских выборах. Он руководил Польшей до 1995 года, после чего проиграл следующие выборы Александру Квасьневскому. Валенса участвовал и в выборах 2000 года, но набрал всего 1,4% голосов.