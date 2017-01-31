Сотрудничество Леха Валенсы со спецслужбами назвали доказанным

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bbcrussian.com
вторник, 31 января 2017 г. 13:25
Польский институт национальной памяти заявил, что сумел доказать факт сотрудничества бывшего президента страны Леха Валенсы со спецслужбами.
© Reuters/Scanpix

Сам Валенса называет подобные заявления ложью.

Глава института Ярослав Шарек пояснил на пресс-конференции, что эксперты изучили документы советских времен, в которых спецслужбы отчитывались о сотрудничестве с агентом под кодовым именем "Болек".

В документах, составленных еще в первой половине 1970-х годов, говорилось, что "Болек" работал на верфи и получал от спецслужб деньги за сбор информации о своих коллегах. По словам Шарева, эксперты установили, что подписи на платежках принадлежат Валенсе.

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Сам Валенса в очередной раз назвал эту информацию ложью. Таким же образом он отреагировал на ее публикацию и в прошлом году - тогда институт впервые опубликовал эти данные, но они еще не были подтверждены результатами экспертизы.

Валенса в 1970-х годах действительно работал на судоверфи в Гданьске. В 1980 году он создал там неподконтрольный государству профсоюз "Солидарность". Вскоре из-за активной профсоюзной деятельности его уволили.

После этого начались забастовки, способствовавшие росту популярности "Солидарности" в польском обществе. В 1981 году организацию объявили незаконной, а Валенсу арестовали. Он вышел на свободу чуть больше года спустя.

В 1986 году "Солидарность" стала превращаться в движение с региональными центрами по всей стране, а к концу 1980-х годов сумела добиться права на участие в парламентских выборах и одержала на них убедительную победу.

В 1990 году сам Валенса победил на президентских выборах. Он руководил Польшей до 1995 года, после чего проиграл следующие выборы Александру Квасьневскому. Валенса участвовал и в выборах 2000 года, но набрал всего 1,4% голосов.

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