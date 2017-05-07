Сотрудница ОБСЕ подверглась сексуальным домогательствам на востоке Украины

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Deutsche Welle
воскресенье, 7 мая 2017 г. 22:01
Вооруженный автоматом мужчина угрожал сотруднице мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате представителям организации пришлось изменить свой маршрут.
© RIA / Scanpix

Сотрудница Международной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подверглась сексуальным домогательствам со стороны вооруженного мужчины на территории, которую контролируют сепаратисты на востоке Украины, сообщается в воскресенье, 7 мая.

Вооруженный автоматом мужчина при этом угрожал сотруднице ОБСЕ, что не пропустит представителей организации в восточном направлении из Петровского до Раздольного, "пока его требования не будут удовлетворены". В результате патрулю пришлось поехать по другой дороге, уточняет агентство, сообщили в ОБСЕ.

Ранее наблюдательная миссия ОБСЕ ограничила патрулирование в Донбассе до тех пор, пока конфликтующие стороны не начнут придерживаться своих обязательств по разминированию, маркированию и ограждению мин и неразорвавшихся боеприпасов. Одновременно миссия уменьшила географию патрулирования, а также прекратила полеты беспилотников.

В конце апреля в результате подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ на мине в Луганской области погиб один гражданин США и были ранены еще два наблюдателя - из Германии и Чехии.

Deutsche Welle
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