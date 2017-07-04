Сотни российских туристов застряли в Болгарии

Практически полностью остановилось авиационное сообщение между Москвой и Бургасом из-за отмен рейсов авиакомпании Bulgaria Air. В аэропортах двух городов пассажиры с детьми уже не первый день томятся в ожидании самолетов. Российская прокуратура начала проверку, почему произошел авиационный коллапс между Москвой и Бургасом.

В понедельник, 3 июля, вылета из Бургаса в Россию ожидали около 200 человек. Вылет одного из рейсов с российскими детьми задерживается почти на 19 часов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на родственников в Москве.

Самолет авиакомпании Bulgaria Air должен был вылететь из Бургаса в 5:50 (время совпадает с московским) 3 июля. Позже он был перенесен на 17:20. Днем, уже после приезда детей в аэропорт, выяснилось, что рейс отложили до 0.30 (при этом, по данным онлайн-табло Бургаса, он перенесен на 10:00).

В Болгарию дети прилетели для занятий в спортивном лагере. В одной из групп было десять детей и руководитель. Дети, участвовавшие в сборах, по словам одного из родителей, "заняли почти весь самолет".

Генеральный директор туроператора "Солвекс" Димитр Цонев сообщил агентству "Москва", что самолет Bulgaria Air Бургас-Москва, приземлился в аэропорту "Шереметьево", причем по его словам, задержака составила 15 часов.

"Те, кто были в Бургасе, уже прибыли сюда рейсом N689, - сказал он. - Сейчас туристов нашей компании - за других туроператоров говорить не могу - нет ни в аэропорте Бургаса, ни в Шереметьево, все либо прибыли на отдых, либо вернулись домой. Кроме того, я имею уверение со стороны руководства Bulgaria Air о том, что сегодня ситуация будет нормализована в целом, не только с нашими туристами".

В субботу ТАСС в генеральном консульстве РФ в Варне сообщили, что в аэропорту Бургаса из-за задержки рейса 639 авиакомпании Bulgaria air в Санкт-Петербург остаются около 200 российских туристов. "Рейс в Санкт-Петербург должен был вылететь еще ночью, но его пассажиры по-прежнему находятся в аэропорту Бургаса. Авиакомпания пока не может полностью укомплектовать экипаж, но обещает это сделать в ближайшее время", - сказал тогда консул-советник Александр Коржов.

В выходные и понедельник в Bulgaria Air сообщали, что причина задержек - шторм с ливнями, прошедший в Москве 30 июня. Кроме того, авиакомпания выполняет отмененную полетную программу в Бургас "ВИМ-Авиа".

В понедельник, 3 июля, вылета из Бургаса в Россию ожидали около 200 человек. Вылет одного из рейсов с российскими детьми задерживается почти на 19 часов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на родственников в Москве.

Самолет авиакомпании Bulgaria Air должен был вылететь из Бургаса в 5:50 (время совпадает с московским) 3 июля. Позже он был перенесен на 17:20. Днем, уже после приезда детей в аэропорт, выяснилось, что рейс отложили до 0.30 (при этом, по данным онлайн-табло Бургаса, он перенесен на 10:00).

В Болгарию дети прилетели для занятий в спортивном лагере. В одной из групп было десять детей и руководитель. Дети, участвовавшие в сборах, по словам одного из родителей, "заняли почти весь самолет".

Генеральный директор туроператора "Солвекс" Димитр Цонев сообщил агентству "Москва", что самолет Bulgaria Air Бургас-Москва, приземлился в аэропорту "Шереметьево", причем по его словам, задержака составила 15 часов.

"Те, кто были в Бургасе, уже прибыли сюда рейсом N689, - сказал он. - Сейчас туристов нашей компании - за других туроператоров говорить не могу - нет ни в аэропорте Бургаса, ни в Шереметьево, все либо прибыли на отдых, либо вернулись домой. Кроме того, я имею уверение со стороны руководства Bulgaria Air о том, что сегодня ситуация будет нормализована в целом, не только с нашими туристами".

В субботу ТАСС в генеральном консульстве РФ в Варне сообщили, что в аэропорту Бургаса из-за задержки рейса 639 авиакомпании Bulgaria air в Санкт-Петербург остаются около 200 российских туристов. "Рейс в Санкт-Петербург должен был вылететь еще ночью, но его пассажиры по-прежнему находятся в аэропорту Бургаса. Авиакомпания пока не может полностью укомплектовать экипаж, но обещает это сделать в ближайшее время", - сказал тогда консул-советник Александр Коржов.

В выходные и понедельник в Bulgaria Air сообщали, что причина задержек - шторм с ливнями, прошедший в Москве 30 июня. Кроме того, авиакомпания выполняет отмененную полетную программу в Бургас "ВИМ-Авиа".