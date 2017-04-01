Состояние семьи Иванки Трамп составляет до 740 млн долларов

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bbcrussian.com
суббота, 1 апреля 2017 г. 14:15
Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер владеют активами, стоимость которых оценивается в 240-740 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные о доходах Кушнера, которого президент Дональд Трамп назначил своим старшим советником.
Jaredas Kushneris ir Ivanka Trump
© Reuters / Scanpix

Данные о доходах зятя Трампа были опубликованы вместе с декларациями других ключевых сотрудников Белого дома. Публиковать такие данные обязывают этические требования. В декларациях указываются доходы и примерная стоимость активов, которыми владели сотрудники на момент начала работы в администрации президента.

Опубликованные в пятницу вечером данные не касались доходов и активов самого президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

По данным декларации Кушнера, стоимость бизнеса Иванки Трамп по производству одежды и парфюмерии составляет 50 млн долларов. Ее доля в Trump International Hotel оценивается в 5-25 млн долларов. Сама Иванка Трамп еще не публиковала данные о своих доходах, так как только недавно стала сотрудницей президентской администрации.

Декларация Джареда Кушнера состоит из 54 страниц. В документах указывается, что доходы Кушнера и Иванки Трамп за 2016-й и часть 2017 года составили 195 млн долларов. Существенную часть этой суммы составили средства от продажи активов.

Администрация Дональда Трампа - одна из самых состоятельных президентских администраций в американской истории, отмечает Financial Times.

Агентство Блумберг добавляет, что сотрудники сами указывают примерную стоимость активов. Методология оценки активов при этом не разъясняется.

Перед публикацией данных пресс-служба Белого дома подчеркнула, что в документах указываются активы, которыми сотрудники владели при устройстве на работу, а не те активы, которыми они владеют сейчас.

Пресс-секретарь администрации Шон Спайсер отметил, что состоятельным сотрудникам пришлось отказаться от многих активов, чтобы получить работу в Белом доме.

Сам Спайсер получил 260 тысяч долларов за работу на посту директора по стратегии и коммуникациям Национального комитета Республиканской партии и владеет несколькими объектами недвижимости.

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