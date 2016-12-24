Составлен сценарий захвата Солнечной системы роботами

Эксперты Космического центра Кеннеди NASA (США) описали сценарий, согласно которому, по их мнению, Солнечная система, в частности, Луна, может быть освоена автономной и расширяющейся популяцией роботов.

Моделирование, проведенное учеными, показало, что для создания успешной автономной колонии роботов достаточно в течение 20 лет доставить на Луну минимум 12 тонн полезной нагрузки. Она будет представлять собой управляемую с Земли колонию роботов. Ресурсы Луны и астероидов позволят колонии в дальнейшем перейти к автономному существованию.

По мнению авторов исследования, популяция роботов ввиду доступа к практически неограниченным объемам полезных ископаемых и энергии будут развиваться в геометрической прогрессии.

Эксперты прогнозируют, что спустя несколько десятилетий, без привлечения дополнительных инвестиций, объем промышленного производства на Луне превзойдет индустриальный потенциал США в миллионы раз.