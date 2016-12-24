Составлен сценарий захвата Солнечной системы роботами

 (2)
Lenta.ru
суббота, 24 декабря 2016 г. 16:46
Эксперты Космического центра Кеннеди NASA (США) описали сценарий, согласно которому, по их мнению, Солнечная система, в частности, Луна, может быть освоена автономной и расширяющейся популяцией роботов.
Robotizuota ranka
© KTU nuotr.

Моделирование, проведенное учеными, показало, что для создания успешной автономной колонии роботов достаточно в течение 20 лет доставить на Луну минимум 12 тонн полезной нагрузки. Она будет представлять собой управляемую с Земли колонию роботов. Ресурсы Луны и астероидов позволят колонии в дальнейшем перейти к автономному существованию.

По мнению авторов исследования, популяция роботов ввиду доступа к практически неограниченным объемам полезных ископаемых и энергии будут развиваться в геометрической прогрессии.

Эксперты прогнозируют, что спустя несколько десятилетий, без привлечения дополнительных инвестиций, объем промышленного производства на Луне превзойдет индустриальный потенциал США в миллионы раз.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Составлен сценарий захвата Солнечной системы роботами (2)

Robotizuota ranka
Эксперты Космического центра Кеннеди NASA (США) описали сценарий, согласно которому, по их мнению, Солнечная система, в частности, Луна, может быть освоена автономной и расширяющейся популяцией роботов.

На Северном полюсе в декабре побит температурный рекорд (4)

Lewisas Clarke'as - jauniausias Pietų ašigalį pasiekęs žmogus
Температура на Северном полюсе в ноябре и декабре на рекордные пять градусов превысила средние показатели.

Госдеп предостерег американцев от поездок в Египет и Иорданию (2)

Госдеп предостерег американцев от поездок в Египет и Иорданию
Государственный департамент США выпустил предупреждение для американцев, собирающихся в Египет и Иорданию.

Алеппо до и после войны: как современная и древняя архитектуры стали руинами (26)

Алеппо до и после войны: как современная и древняя архитектуры стали руинами
Сирийская правительственная армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен.

Обама запретил Пентагону тратить деньги на сотрудничество с РФ (33)

Barackas Obama
Покидающий свой пост в январе президент США Барак Обама подписал бюджет Минобороны страны, законодательно ограничив возможности сотрудничества с Россией и выделив 3,4 млрд долларов на ее сдерживание.
Facebook друзья
Rambler's Top100