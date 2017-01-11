Соратник Меркель считает, что Германия готова к хакерским атакам

Осенью 2017 года в Германии пройдут выборы в бундестаг. На фоне скандала, связанного с действиями хакеров в ходе последней президентской кампании в США, тема кибербезопасности актуальна, как никогда.

"В прошлом уже были совершены кибератаки на бундестаг и федеральное правительство, поэтому нельзя исключать подобные действия вновь. Но мы к ним готовы", - заявил лидер парламентской фракции правящего в Германии блока ХДС/ХСС Фолькер Каудер в интервью DW во вторник, 10 января. При этом Каудер абсолютно уверен в том, что хакерские атаки, подобные тем, что были совершены в отношении Хиллари Клинтон, "на Ангелу Меркель в Германии невозможны".

К хакерским атакам в Германии готовы

С действиями хакеров ФРГ сталкивалась уже неоднократно. Так, в январе 2015 года их целью в очередной раз стал бундестаг. Принимая во внимание этот случай, Каудер считает, что предотвратить кибератаки невозможно. Однако, подчеркивает он, меры безопасности уже были усилены.

"Прежде всего, мы должны быть в состоянии немедленно отреагировать в случае, если станет известно о таких атаках. Мы должны усилить наше присутствие в Сети", - отметил глава парламентской фракции ХДС/ХСС. Такая необходимость становится очевидной на фоне предстоящих в Германии парламентских выборов. Нельзя исключать того, что хакеры предпримут попытки повлиять на их ход, как это, как многие считают, было в США.

Американские спецслужбы исходят из того, что за хакерскими атаками стоит Россия. Москва отвергает все обвинения в свой адрес. Фолькер Каудер осторожно комментирует эту ситуацию, указывая на то, что имела место утечка информации. "Снова и снова звучат утверждения, что Россия повлияла на президентские выборы в США. Лично я не могу в это проверить. Но то, что определенная информация в определенный момент времени действительно была предана гласности, это факт", - констатировал Каудер в интервью DW. В этом контексте он обратил внимание и на другой факт: "Wikileaks никогда ничего не сообщает о России, как будто там вообще ничего не происходит".

Как защититься от дезинформации?

Совершенно иной тактики, по словам Каудера, его однопартийцы намерены придерживаться в ходе избирательной кампании, вынося на обсуждение в СМИ острые вопросы и существующие противоречия. "Таким образом мы можем защитить себя от распространения ложной информации, - объяснил он. - Но, конечно, это спорный вопрос, если говорить о новом качестве политических дебатов".

По мнению политика, именно открытые дискуссии могут быть эффективным средством защиты от ложной информации и попыток манипулирования общественным мнением. "Есть возможность обсуждать факты дезинформации на общественно-правовых телеканалах, писать о них в газетах и таким образом делать их объектом политической дискуссии. С этой точки зрения, мы не такие уж беспомощные, как некоторые думают. Кроме того, мы будем очень внимательно следить за тем, что происходит в Сети. Поэтому я ни в коем случае не напуган и не пессимистичен", - заверил Каудер.

"Немцы верят, что Меркель справится"

Впрочем, не только действия хакеров могут повлиять на результаты выборов в ФРГ. Миграционная политика канцлера Меркель поляризовала немецкое общество. И многие полагают, что это может сыграть на руку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ходе предстоящих выборов. По мнению главы парламентской фракции ХДС/ХСС, чтобы одержать победу на выборах, христианским демократам необходимо говорить о том, каких успехов они достигли в урегулировании миграционного кризиса.

"Нашими целями было уменьшить число беженцев, сократить, прежде всего, поток нелегальных мигрантов. В этом мы достигли невероятных успехов. Важно то, что мы говорим об успехах нашей политики, и в первую очередь о партиях, которые думают в национальном масштабе", - указал Каудер.

И подчеркнул, что правительство Меркель должно и дальше работать над тем, чтобы полностью ограничить нелегальную миграцию в Германию. А для этого необходимы договоренности со многими другими государствами, в частности, с арабскими странами, странами Северной Африки и с Турцией. Политик уверен, что Brexit, избрание Дональда Трампа президентом США и последствия миграционного кризиса в Европе не подорвали доверия населения к канцлеру Меркель.

"Я думаю, что в эти сложные времена у Ангелы Меркель есть компас, она знает, как решать проблемы. Опросы общественного мнения показывают, что люди доверяют Меркель, считая, что она может справиться с этим сложным испытанием. Я вообще не вижу никакой значительной конкуренции", - подвел итог в интервью DW глава парламентской фракции ХДС/ХСС.