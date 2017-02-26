Соратник Марин Ле Пен попал под подозрение прокуратуры

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bbcrussian.com
воскресенье, 26 февраля 2017 г. 11:20
Прокуратура Франции выдвинула предварительные обвинения против соратника кандидата в президенты страны Марин Ле Пен.
Marine Le Pen
© Reuters / Scanpix

По версии следствия, бизнесмен Фредерик Шатийон предоставил партии незаконную ссуду.

При этом фомально Шатийон лишь возглавлял компанию, которая оказывала партии Ле Пен "Национальный фронт" PR-услуги.

Ранее ближайший помощник лидера "Национального фронта" Катерин Гризе были предъявлены обвинения в получении денег в рамках другого расследования. А на прошлой неделе в штабе этой ультраправой партии прошел обыск по делу о расходовании средств Европарламента.

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Партия отрицает причастность к махинациям. Марин Ле Пен назвала обвинения политическими мотивированными.

Согласно последним опросам, она лидирует в президентский гонке. Ле Пен вышла в лидеры после того, как ее соперника, правоцентриста Франсуа Фийона заподозрили в фиктивном трудоустройстве членов своей семьи.

Первый тур выборов президента Франции запланирован на 23 апреля, а второй тур пройдет 7 мая.

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