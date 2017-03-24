Соратник Клинтон вновь обвинил Россию в помощи Трампу

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bbcrussian.com
пятница, 24 марта 2017 г. 11:55
Бывший глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста в беседе с Би-би-си выразил уверенность в том, что Россия вмешивалась в процесс выборов в США.
Johnas Podesta
© AP / Scanpix

В интервью информационно-аналитической программе Би-би-си Newsnight он сказал, что теперь следует ожидать, что Москва вмешается и в ход предстоящих выборов во Франции и в Германии.

Подеста также обвинил ФБР в двойных стандартах и подчеркнул, что расследование, начатое в отношении Хиллари Клинтон незадолго до выборов, навредило ее предвыборной кампании.

Говоря о победе Дональда Трампа на президентских выборах, Подеста заметил, что "при этом ему немного помогли русские, а также в определенном смысле руководство ФБР".

Глава ФБР Джеймс Коми 20 марта выступил на слушаниях в конгрессе США и подтвердил, что ФБР ведет расследование возможного вмешательства России в американскую предвыборную кампанию, включая установление связей людей из команды Трампа с российскими властями.

Коми сказал, что это расследование началось еще летом прошлого года. Однако тогда глава ФБР не делал никаких публичных объявлений на этот счет - в отличие от его заявления о расследовании в отношении Клинтон.

Джон Подеста был главой президентской администрации при Билле Клинтоне. Позднее он был советником и президента Барака Обамы.

В 2016 году он возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В октябре прошлого года сайт WikiLeaks опубликовал более 2 тыс. электронных документов, среди которых была переписка Хиллари Клинтон и Джона Подесты.

Подеста тогда же заявил, что его переписка была похищена хакерами, а к взлому почты и утечке писем причастна Россия.

В частности, он написал в "Твиттере", что русские, осуществляя хакерские атаки, пытаются дать преимущество на выборах Дональду Трампу.

Российские власти отвергают причастность ко взлому электронной почты демократов и заявляют, что не вмешивались в процесс президентских выборов в США.

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