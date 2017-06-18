Солдат из КНДР бежал в Южную Корею, переплыв через реку

Северокорейский военнослужащий совершил побег в Южную Корею, переплыв через реку Ханган. Это уже второй побег за последнюю неделю.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что мужчина переплыл через наиболее узкую часть реки, прикрепив к плечам куски пенопласта, чтобы оставаться на плаву.

На прошлой неделе другой северокорейский солдат прошел через строго охраняемую границу, разделяющую две страны.

Ранее солдаты совершали побег с частотой примерно раз в год.

По сообщению южнокорейского новостного агентства Рёнхап, последний бежавший, которому, предположительно, чуть более 20-ти лет, был замечен в городе Кимпхо к западу от Сеула.

Заметившему его южнокорейскому солдату морской пехоты беглец крикнул: "Не убивайте меня, я хочу перейти на вашу сторону", сообщает агентство.

Солдата будут допрашивать южнокорейские военные.

Северная и Южная Корея формально находятся в состоянии войны: вооруженный конфликт закончился в 1953 году соглашением о перемирии, а не официальным мирным договором.

По данным южнокорейских властей, с момента окончания Корейской войны более чем 30 тысяч граждан Северной Кореи бежали на юг, причем большинство из них совершили побег через Китай, который делит самую длинную границу с КНДР.