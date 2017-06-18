Солдат из КНДР бежал в Южную Корею, переплыв через реку

 (1)
bbcrussian.com
воскресенье, 18 июня 2017 г. 21:04
Северокорейский военнослужащий совершил побег в Южную Корею, переплыв через реку Ханган. Это уже второй побег за последнюю неделю.
© Reuters/Scanpix

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что мужчина переплыл через наиболее узкую часть реки, прикрепив к плечам куски пенопласта, чтобы оставаться на плаву.

На прошлой неделе другой северокорейский солдат прошел через строго охраняемую границу, разделяющую две страны.

Ранее солдаты совершали побег с частотой примерно раз в год.

По сообщению южнокорейского новостного агентства Рёнхап, последний бежавший, которому, предположительно, чуть более 20-ти лет, был замечен в городе Кимпхо к западу от Сеула.

Заметившему его южнокорейскому солдату морской пехоты беглец крикнул: "Не убивайте меня, я хочу перейти на вашу сторону", сообщает агентство.

Солдата будут допрашивать южнокорейские военные.

Северная и Южная Корея формально находятся в состоянии войны: вооруженный конфликт закончился в 1953 году соглашением о перемирии, а не официальным мирным договором.

По данным южнокорейских властей, с момента окончания Корейской войны более чем 30 тысяч граждан Северной Кореи бежали на юг, причем большинство из них совершили побег через Китай, который делит самую длинную границу с КНДР.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Тронную речь королевы в 2018 году отменили из-за "брексита"

Karalienė Elžbieta II
Традиционная тронная речь королевы, ежегодно открывающая новую сессию британского парламента, в 2018 году не состоится, заявило правительство Великобритании.

Гей-парад в Киеве: "Мы хотим свободно любить" (16)

Gėjų paradas Kijeve
Около 2,5 тысяч человек приняли участие в "Марше равенства": шествии в защиту прав ЛГБТ-сообщества, прошедшем в воскресенье в Киеве.

Солдат из КНДР бежал в Южную Корею, переплыв через реку (1)

Солдат из КНДР бежал в Южную Корею, переплыв через реку
Северокорейский военнослужащий совершил побег в Южную Корею, переплыв через реку Ханган. Это уже второй побег за последнюю неделю.

Греция блокировала резолюцию ЕС по правам человека в КНР (5)

Aleksis Cipras
Афины отказались проголосовать за резолюцию, поскольку речь шла о "неконструктивной критике" Китая. Европейские партнеры, в свою очередь, критикуют греческих дипломатов.

В Берлине начинается процесс по делу "девочки Лизы" (9)

В Берлине начинается процесс по делу девочки Лизы
24-летнего берлинца обвиняют в сексуальном насилии в особо тяжкой форме. Секс произошел по обоюдному согласию, но жертве, девочке из семьи российских немцев, было всего 13 лет.
Facebook друзья
Rambler's Top100