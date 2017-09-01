"День, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", - написал в "Фейсбуке" украинский президент Петр Порошенко.

В чем смысл соглашения?

Соглашение об ассоциации с ЕС - огромный документ на семь разделов и тысячи страниц - регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и ЕС.

Первые разделы Соглашения касаются общих принципов, политического диалога и реформ, сближения внешней политики и безопасности, а также юстиции.

Ключевыми в нем являются разделы, касающиеся торговли и экономического сотрудничества. Они предполагают создание зоны свободной торговли, против которой еще в 2013 году выступала Россия.

Большинство разделов начали временно действовать еще с 1 ноября 2014 года, а экономический раздел - с 1 января 2016 года.

Тогда же были существенно уменьшены или сняты пошлины и тарифы на большинство товаров во взаимной торговле, хотя на многие важные для Украины товаров сохраняются квоты.

Цель зоны свободной торговли - либерализация взаимного доступа на рынки товаров и услуг, а также согласование украинских правил и регламентов с нормами ЕС.

За шесть месяцев 2017 года, как сказал в пятницу Порошенко, товарооборот между Украиной и ЕС вырос на 22%. В целом же почти 40% торговли Украины приходится именно на Европейский Союз.

Для ряда украинских отраслей ЕС стал основным торговым партнером, больше всех в Европу экспортируют аграрии и производители продуктов питания.

В то же время, несмотря на сложные экономические отношения с Россией и взаимные санкции, в России Украина в начале года экспортировала 14% товаров и услуг, и эта доля за последнее время также возросла. Однако ее не сравнить с "довоенными" показателями.

Украина, как и другие страны, решившиеся на ассоциацию с Евросоюзом, должна привести в соответствие со стандартами ЕС свое законодательство, а также принять меры для улучшения инвестиционного климата.

Почему против этого соглашения выступала Россия?

Российские власти с самого начала опасались, что дешевые и качественные европейские товары захлестнут Украину, а если она останется членом зоны свободной торговли СНГ, под видом украинской продукции будут экспортироваться в Россию без пошлин.

Противники таких опасений указывали на то, что на российско-украинской границе производится таможенный досмотр, который должен препятствовать незаконному реэкспорту.

Россия приостановила с 1 января 2016 года действие договора о зоне свободной торговли с Украиной, но существует и другое опасение: соглашение об ассоциации Украины с ЕС может практически закрыть украинский рынок для значительной части российской продукции.

За два года Украина должна внедрить технические стандарты Евросоюза, которым товары из России не всегда соответствуют.

Однако еще в 2015 году в Еврокомиссии отмечали, что по многим категориям Украина уже перешла на эти стандарты, и ни одна российская компания не жаловалась на трудности с экспортом в новых условиях.

И, наконец, как опасаются в России, снятие торговых барьеров между ЕС и Украиной означает общую переориентацию их спроса на продукцию друг друга. Россия как торговый партнер в данном случае оказывается в стороне.

Долгая и кровавая дорога

Переговоры по Соглашению об ассоциации продолжались еще со времен президентства Виктора Ющенко - с 2007 года.

Стороны согласовали основные положения документа в течение 21 раунда переговоров.

Официально о согласовании текста документа заявили на саммите Украина-ЕС в декабре 2011 года в Киеве, а парафировали - 30 марта 2012 в Брюсселе.

В 2014-м Петр Порошенко подписал документ. После того начался процесс ратификации соглашения и одобрения странами-членами ЕС, последней из которых в мае стали Нидерланды.

Отказ подписывать это соглашение на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года Виктором Януковичем вызвала массовые протесты в Украине, которые переросли в "евромайдан".