Соглашение об ассоциации Украины и ЕС: что это значит

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bbcrussian.com
среда, 31 мая 2017 г. 12:32
Во вторник верхняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
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© DELFI / Domantas Pipas

Нидерланды оставались последней страной ЕС, не ратифицировавшей соглашение из-за прошлогоднего референдума, на котором голландцы сказали "нет" ассоциации ЕС с Украиной.

Но, несмотря на итоги плебисцита, правительство страны поддержало соглашение в декабре 2016 года, а нижняя палата парламента - в феврале 2017 года.

Когда соглашение вступит в силу?

Соглашение должно быть окончательно ратифицировано правительством Нидерландов, после чего его должен подписать король Виллем-Александр.

Вслед за этим Нидерланды передадут ратификационные грамоты в ЕС, и в первый день следующего месяца соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза должно вступить в силу.

Как прогнозируют эксперты, соглашение должно заработать не позднее 1 августа 2017 года.

В чем смысл этого соглашения?

Соглашение об ассоциации с ЕС регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и ЕС.

Первые разделы касаются общих принципов, политического диалога и реформ, сближения внешней политики и безопасности, а также юстиции.

Ключевыми в нем являются разделы, касающиеся торговли и экономического сотрудничества. Они предполагают создание зоны свободной торговли, против которой еще в 2013 году выступала Россия.

Цель создания зоны свободной торговли - либерализация взаимного доступа на рынки товаров и услуг, а также согласование украинских правил и регламентов с нормами ЕС.

Украина, как и другие страны, решившиеся на ассоциацию с Евросоюзом, должна привести в соответствие со стандартами ЕС свое законодательство, а также принять меры для улучшения инвестиционного климата.

Что меняется с ратификацией этого документа?

Ратификация соглашения - преимущественно политическое и юридическое решение.

Большинство его разделов начали временно действовать еще с 1 ноября 2014 года, а экономический раздел - с 1 января 2016 года.

Тогда же были существенно снижены или отменены пошлины и тарифы на большинство товаров взаимной торговли, хотя на многие важные для Украины товары сохраняются квоты.

Теперь имплементация соглашения существенно ускорится, а ЕС получит дополнительные механизмы контроля выполнения его Украиной.

Что все это означает для Украины?

Соглашение об ассоциации содержит конкретные сроки и необходимые действия сторон - от снижения пошлин до принятия нужных законов и норм.

С момента вступления документа в силу начнется отсчет всех сроков по обязательствам сторон, не подпавших под действие временного механизма.

Самое главное - появятся юридически обязывающие сроки выполнения соглашения. Стороны более не смогут оправдывать отсутствие или задержки реформ тем, что соглашение не действует в полном объеме.

Вступление в силу официального соглашения, вероятнее всего, ужесточит контроль со стороны ЕС за его выполнением Украиной.

Ратификация также даст старт многим бюрократическим процессам согласований, мониторинга и принятия совместных решений.

Почему против этого соглашения выступала Россия?

Российские власти с самого начала опасались, что дешевые и качественные европейские товары захлестнут Украину, а если она останется членом зоны свободной торговли СНГ, под видом украинской продукции будут экспортироваться в Россию без пошлин.

Противники таких опасений указывали на то, что на российско-украинской границе производится таможенный досмотр, который должен препятствовать незаконному реэкспорту.

Россия приостановила с 1 января 2016 года действие договора о зоне свободной торговли с Украиной, но существует и другое опасение: соглашение об ассоциации Украины с ЕС может практически закрыть украинский рынок для значительной части российской продукции.

За два года Украина должна внедрить технические стандарты Евросоюза, которым товары из России не всегда соответствуют.

Однако еще в 2015 году в Еврокомиссии отмечали, что по многим категориям Украина уже перешла на эти стандарты, и ни одна российская компания не жаловалась на трудности с экспортом в новых условиях.

И, наконец, как опасаются в России, снятие торговых барьеров между ЕС и Украиной означает общую переориентацию их спроса на продукцию друг друга. Россия как торговый партнер в данном случае оказывается в стороне.

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