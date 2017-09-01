Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной в пятницу, 1 сентября, вступило в силу в полном объеме. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил с этим украинцев, написав на свой странице в Facebook: "Приветствую всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Это чрезвычайно важный этап двусторонних отношений".
Совет ЕС 11 июля текущего года завершил процесс ратификации соглашения об ассоциации, которое было подписано в 2014 году.
С 1 сентября 2014 года многие его положения в части политического и секторального сотрудничества применялись на временной основе.
С 1 января 2016 года также на временной основе применялась ее торговая часть — углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли.
По словам Гройсмана, "за это время Европейский Союз стал главным торговым партнером" Украины.
"Сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1 процента от общего объема внешней торговли, а за первое полугодие 2017 года экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,4 млрд долларов", — говорится в сообщении украинского премьера.
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