Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной в пятницу, 1 сентября, вступило в силу в полном объеме. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил с этим украинцев, написав на свой странице в Facebook: "Приветствую всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Это чрезвычайно важный этап двусторонних отношений".

Совет ЕС 11 июля текущего года завершил процесс ратификации соглашения об ассоциации, которое было подписано в 2014 году.

С 1 сентября 2014 года многие его положения в части политического и секторального сотрудничества применялись на временной основе.

С 1 января 2016 года также на временной основе применялась ее торговая часть — углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли.

По словам Гройсмана, "за это время Европейский Союз стал главным торговым партнером" Украины.

"Сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1 процента от общего объема внешней торговли, а за первое полугодие 2017 года экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,4 млрд долларов", — говорится в сообщении украинского премьера.