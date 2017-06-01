Социальные сети не справляются с удалением разжигающих ненависть постов

В общей сложности удаляется шесть таких постов из десяти. В течение суток - только каждый второй пост, еще 20 процентов - в течение 48 часов, 15 процентов остаются опубликованными около недели. 13 процентов - еще дольше. Facebook удаляет примерно две трети постов, на которые поступили жалобы, Twitter - 37,5 процента, YouTube - 66 процентов. В декабре 2016 года эти показатели у соцсетей были значительно ниже, как и скорость реакции на такие публикации.

Брюссель критикует Facebook за отсутствие пояснений

Брюссель, зафиксировав прогресс соцсетей в этом направлении, также отметил недостатки - в частности то, что Facebook не сообщает пожаловавшимся на посты пользователям о своих действиях и не поясняет своего решения в том случае, если не удаляет публикацию.

Год назад Еврокомиссия и Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft согласовали кодекс поведения, который предполагает борьбу с разжигающими ненависть и пропагандирующими терроризм комментариями в социальных сетях. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова тогда заявила о необходимости проводить проверку вызывающих подозрение публикаций в течение 24 часов.

Темы постов

Среди разжигающих ненависть постов по 18,1 процента приходятся на ксенофобские и исламофобские высказывания, 16,3 процента - об этническом происхождении, в 12,9 процента упоминается сексуальная ориентация, в 9,2 процента - национальность.

Далее идут посты, содержащие антисемитские и расистские высказывания (8,9 и 8,8 процента соответственно), а также разжигание ненависти по признаку религии (4,7 процента) или пола (2,9 процента).

Еврокомиссия исследовала поведение интернет-компаний в 24 странах Европы в период с марта по май 2017 года на примере более 1,5 тысяч случаев.

В Германии могут ужесточить ответственность соцсетей

В июне немецкий бундестаг рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности администрации социальных сетей за появление на их сайтах разжигающих ненависть комментариев и фейковых новостей, пишет Die Welt.

Документ обязывает операторов соцсетей удалять или блокировать посты, содержащие клевету или разжигающие ненависть, в течение 24 часов после получения жалобы. Предполагается также, что администраторы социальных сетей ежеквартально должны представлять отчет о том, каким образом они отреагировали на поступившие в этот период жалобы. Документ предусматривает штрафы для физических лиц, ответственных за нарушения, в размере до пяти миллионов евро, фирмам может грозить штраф до 50 млн евро.

Законопроект предложил министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Хайко Маас. По его словам, пока что не все социальные платформы серьезно относятся к жалобам пользователей о появлении противоправных комментариев или постов.

Соцсеть Facebook выступила против закона, заявив, что за подобные вещи ответственность должно нести государство. Инициативу Мааса также раскритиковали журналистские организации.