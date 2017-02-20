Социалист Ленин Морено лидирует на выборах президента Эквадора

Кандидат правящей социалистической партии Эквадора "Альянс ПАИС", бывший вице-президент Ленин Морено лидирует на выборах президента страны.

По итогам подсчета 81% бюллетеней Морено набирает 39% голосов избирателей, его ближайший соперник, бывший банкир и консерватор Гильермо Лассо - 29%.

По эквадорскому законодательству для победы в первом туре выборов кандидату надо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что соперник получит на 10% меньше.

Ленин Вольтер Морено Гарсес - эквадорский юрист и политик. Его отец идеализировал русскую революцию и поэтому дал такое имя сыну.

Морено - инвалид-колясочник, после нападения грабителей в 1998 году у него парализованы ноги.

За активную деятельность по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями Морено выдвигался кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2012 году.

С 2007 по 2013 годы Морено занимал пост вице-президента Эквадора при действующем главе государства Рафаэле Корреа.

Морено поспешил объявить себя победителем на выборах еще до объявления предварительных итогов, основываясь на данных экзит-поллов. Тогда же он потребовал, чтобы Лассо признал свое поражение.

Потом Морено немного сбавил риторику, но заявил своим сторонникам в ходе ночного выступления: "Верю, что мы достигнем 40%".

Сторонники Лассо собираются у стен Национального избирательного совета в надежде на официальное объявление о втором туре выборов.

Кандидат от правой Социал-христианской партии Синтия Витери, занявшая третье место, уже призвала своих избирателей поддержать кандидатуру Лассо во втором туре голосования.

Результатам выборов в Эквадоре придают большое значение во всех других странах Латинской Америки - на фоне побед за последние полтора года консервативных кандидатов в Аргентине, Бразилии и Перу.

Эти выборы интересуют и Европу в контексте судьбы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа, который с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне.

Морено говорил, что позволит Ассанджу остаться там, в то время как Лассо намерен выселить его в течение первых 30 дней своего пребывания у власти.

Несмотря на то, что социалист (как он сам себя называет) Морено занимал пост вице-президента в благополучные с экономической точки зрения для страны годы и ассоциируется с благополучием, относительным достатком и сокращением социального неравенства, большинство жителей Эквадора выступают за более радикальные перемены в жизни страны.

Международный валютный фонд предсказал, что экономика Эквадора просядет в 2017 году почти на 3%. а это значит, что новому президенту придется заручиться поддержкой базирующегося в Вашингтоне МВФ.

Действующий президент Эквадора Рафаэль Корреа, отработавший на своем посту три срока, не принимал участие в этих выборах - ранее он заявил, что в 2017 году намерен переехать в Европу вместе с женой.

Это решение связано в том числе с громким коррупционным скандалом, разразившимся в стране. В коррупции был обвинен действующий вице-президент Хорхе Глас.

В интернет попало видео, в котором один из бывших министров обвиняет Гласа в получении 12 миллионов долларов взяток, которые ему заплатила государственная компания "ПетроЭквадор" за право строительства нефтеперерабатывающего завода. Глас эти обвинения отвергает.