Сноудена нашли в списке людей, просивших помилования у Обамы

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NEWSru.com
суббота, 31 декабря 2016 г. 12:27
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден оказался в списке людей, попросивших помилования у президента США Барака Обамы, сообщает "Дождь" со ссылкой на Politico. Американское издание расценивает вероятность помилования Сноудена, который предал гласности информацию о программах электронной слежки спецслужб США, как крайне низкую.
Kadras iš flmo "Snowdenas"

В ноябре 2016 года Барак Обама говорил, что не может помиловать Эдварда Сноудена, так как не может миловать тех, кто не предстал перед судом.

Источники Politico в администрации Обамы указали на низкую вероятность помилования. Во-первых, Сноуден передал секретную информацию журналистам, и эти данные раскрыли не только сами данные о прослушке, но и методы сбора информации спецслужбами в других странах. Его бегство в Гонконг, а затем в Москву также уменьшает возможность амнистии, сказал источник. В настоящее время Сноуден по-прежнему находится в России.

При этом эксперты Politico положительно оценивают возможность помилования другого американского разоблачителя — Челси Мэнинг (Брэдли Мэннинга). Брэдли был осужден на 35 лет лишения свободы по обвинению в передаче сотен тысяч секретных документов, дипломатических депеш и военных отчетов сайту Wikileaks. В тюрьме он добился разрешения на смену пола. 35-летний приговор Мэнинг — самое длительное наказание, к которому приговаривал американский суд за утечку информации.

13 сентября 2016 года Эдвард Сноуден выразил надежду, что Барака Обаму помилует его. При этом пресс-секретарь белого дома Джош Эрнест заявил, что Обама не планирует воспользоваться этим правом. Он в очередной раз озвучил позицию о том, что Сноуден должен вернуться в США, предстать перед судом и "ответить на эти обвинения".

В 2013 году Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, рассказал о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о прослушке переговоров зарубежных лидеров. В 2014 году он получил вид на жительство в России и с тех пор находится в Москве.

NEWSru.com
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