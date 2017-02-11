Сноуден прокомментировал сообщения СМИ о своей возможной выдаче США

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bbcrussian.com
суббота, 11 февраля 2017 г. 12:48
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы рассматривает возможность выдать его властям США в качестве "подарка" Дональду Трампу.
Edwardas Snowdenas
© Reuters/Scanpix

Сообщение американского телеканала Эн-би-си со ссылкой на неназванного представителя американской администрации о его возможной выдаче США Сноуден назвал неопровержимым доказательством того, что он "никогда не работал на российскую разведку".

"Ни одна страна не будет выдавать своих шпионов, так как остальные [шпионы] станут опасаться, что они будут следующими", - написал Эдвард Сноуден в "Твиттере".

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, известный крупномасштабными утечками секретной информации об американских программах электронной слежки, с 2013 года находится в России, где ему было сначала предоставлено временное убежище, а затем трехлетний вид на жительство.
В середине января российские власти продлили Сноудену вид на жительство в стране еще на три года - до 2020 года.

Незадолго до решения продлить Сноудену вид на жительство в России бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл назвал желаемую экстрадицию Сноудена "идеальным подарком на инаугурацию" президенту США Дональду Трампу.
В 2013 году Сноуден передал секретные документы АНБ британской газете Guardian и другим СМИ. В документах содержалась информация о тайной слежке американских спецслужб. Это привело к международному скандалу.

В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.

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