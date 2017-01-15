Снайпер застрелил координатора от правительства Сирии в переговорах с боевиками

Согласно источникам телеканала, генерал был застрелен в момент, когда покидал источник Айн-эль-Фиджи, где находится крупнейший резервуар питьевой воды в регионе.
РИА "Новости" передает, что координатора переговоров застрелили из снайперской винтовки, когда он выходил вместе с ремонтной бригадой из источника.
Как отмечает агентство, Габдан был представлен руководством Сирии как доверенное ответственное лицо на переговорах с вооруженными группировками в долине Барада с целью прекращения боевых действий.
Отметим, что именно на районе долины Барада войска президента Сирии Башара Асада сконцентрировали силы после возвращения под свой контроль города Алеппо.
Оппозиционная Сирийская свободная армия (ССА) в начале января объявила, что замораживает все контакты, связанные с подготовкой к переговорам в Астане, поскольку правительственная армия Сирии и поддерживающие ее вспомогательные отряды несколько раз нарушили режим прекращения огня в Вади-Барада и регионе Восточная Гута под Дамаском, а также в провинциях Хама и Дераа.
На минувшей неделе турецкое агентство Anadolu со ссылкой на неназванные источники сообщило, что силы режима применили в долине Вада-Барада хлорный газ. Источники, в частности, заявили, что силы Асада сбросили на долину бочковые бомбы с хлорным газом, в результате чего погибли восемь мирных жителей.