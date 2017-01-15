Снайпер застрелил координатора от правительства Сирии в переговорах с боевиками

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NEWSru.com
воскресенье, 15 января 2017 г. 09:13
В субботу под Дамаском был убит сирийский генерал Ахмед аль-Габдан, координирующий процесс локального примирения в долине Вади-Барада, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".
Sirija
© AFP/Scanpix

Согласно источникам телеканала, генерал был застрелен в момент, когда покидал источник Айн-эль-Фиджи, где находится крупнейший резервуар питьевой воды в регионе.

РИА "Новости" передает, что координатора переговоров застрелили из снайперской винтовки, когда он выходил вместе с ремонтной бригадой из источника.

Как отмечает агентство, Габдан был представлен руководством Сирии как доверенное ответственное лицо на переговорах с вооруженными группировками в долине Барада с целью прекращения боевых действий.

Отметим, что именно на районе долины Барада войска президента Сирии Башара Асада сконцентрировали силы после возвращения под свой контроль города Алеппо.

Оппозиционная Сирийская свободная армия (ССА) в начале января объявила, что замораживает все контакты, связанные с подготовкой к переговорам в Астане, поскольку правительственная армия Сирии и поддерживающие ее вспомогательные отряды несколько раз нарушили режим прекращения огня в Вади-Барада и регионе Восточная Гута под Дамаском, а также в провинциях Хама и Дераа.

На минувшей неделе турецкое агентство Anadolu со ссылкой на неназванные источники сообщило, что силы режима применили в долине Вада-Барада хлорный газ. Источники, в частности, заявили, что силы Асада сбросили на долину бочковые бомбы с хлорным газом, в результате чего погибли восемь мирных жителей.

NEWSru.com
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