Смоленская подкомиссия: повреждения крыла самолета имеют признаки взрыва

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Радио Свобода
среда, 9 августа 2017 г. 17:38
В Польше подкомиссия по вопросам расследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 года президентского самолета Ту-154М под Смоленском установила, что повреждения левого крыла самолета имеют признаки взрыва, а распад крыла началось еще перед столкновением с березой.
© RIA/Scanpix

Соответствующее заявление выпустила пресс-служба подкомиссии.

В нем написано, что «во время новейшего пленарного заседания Подкомиссии под руководством доктора Казимежа Новачика 25 июля 2017 года согласовано позицию касательно времени и причин разрушения левого крыла Ту-154М».

Отмечено, что «разрушение левого крыла самолета произошло не в не результате столкновения с березой на участке Бодина».

«Распад крыла начался еще до столкновения с деревом. Кроме того многочисленные повреждения имеют признаки взрыва», - говорится в сообщении.

Радио Свобода
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