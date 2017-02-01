СМИ: война в Европе возможна, и это война - с Россией

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Inopressa.ru
среда, 1 февраля 2017 г. 12:02
Американский генерал Стэнли Маккристал недавно заявил: "Война в Европе - событие вовсе не немыслимое. Те, кому хочется верить, что в Европе война невозможна, могут нарваться на сюрприз".
© Sputnik/Scanpix

Аспирант Королевского колледжа в Лондоне Оскар Джонссон в своей статье для блога Foreign Policy комментирует: "Он абсолютно прав, а эта война - война с Россией".

Господствует мнение, что война с Россией возможна, так как более интенсивная военная деятельность может повлечь за собой инциденты и непреднамеренную эскалацию. Автор возражает: "Подспудная проблема в том, что Россия полагает, будто находится в состоянии войны с Западом, правда, пока войны "невоенной" (такова, кстати, тема моей диссертации)".

"Экономические санкции, наложенные на Россию после вторжения на Украину, воспринимаются не как сдержанная реакция Запада на нарушение международного права. Напротив, как заявил глава МИД РФ Лавров, они рассматриваются как попытка спровоцировать смену режима в России", - говорится в статье.

По словам автора, российский режим убежден, что Запад, овладевший методом "цветных революций", в силах провоцировать смену режимов где угодно.

"В этом мнении режима есть своя логика: западные демократии часто поддерживали то, что представляет главную внутреннюю угрозу для режима, - оппозицию и гражданское общество", - пишет автор. По его словам, страх подкрепляется тем, что в период независимости постсоветской России государство часто оказывалось слабым.

"Российской стороне представляется, что Запад преследует ее, направляя невоенные инструменты на слабые места ее государства", - пишет автор. По его мнению, вполне возможно, что Россия считает асимметричным ответом применение обычных средств ведения войны.

Автор прогнозирует: "У России есть значительное военное преимущество в обычных средствах в регионе Балтийского моря, и она либо попытается заключить сделку с администрацией Трампа, либо максимально энергично испытает на прочность ее обязательства перед НАТО".

"Поскольку российский режим считает, что находится в состоянии войны, и строит свою легитимность на "менталитете осажденной крепости", которой угрожает Запад, война определенно представима", - заключает автор.

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