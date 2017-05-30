СМИ: в Версале Эммануэль Макрон укрощает царя Путина

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон любят историю. И оба верят, что великие люди могут проявить себя наилучшим образом. Следуя такой логике, в качестве места встречи был выбран Версаль и торжественное открытие выставки, посвященной визиту, который нанес совсем юному Людовику XV молодой (так в оригинале; в реальности Петру в 1717 году было 45 лет. - Прим. ред.) царь Петр Великий в 1717 году, в ту пору находившийся в поиске европейских союзников и просвещенных умов, которых он стремился позвать в свою новую столицу Санкт-Петербург", - говорится в статье.

"Что касается встречи, здесь важную роль сыграли окружающая обстановка и слова. Окружающая обстановка была величественной - дворец "короля-солнца", на целый день закрытый для посещения широкой публики, во двор которого Владимир Путин со своим кортежем въехал подобно монарху былых времен", - отмечает журналист.

"Далее о словах. Они были взвешенными. Никаких намеков, разве что ответ на вопрос, когда Владимир Путин наголову разбил все обвинения в адрес российских "хакеров", взломавших компьютеры во время президентской кампании Макрона и стоявших у истоков "Macronleaks". Никакого упоминания об аннулированном и возмещенном заказе на два вертолетоносца "Мистраль" (в конечном счете проданных Египту), испортившем отношения на весь пятилетний срок мандата Олланда. Никакого упоминания о пререканиях, вызванных строительством на набережной Бранли в двух шагах от Эйфелевой башни русского культурного центра и православного кафедрального собора Святой Троицы, что на какое-то время породило обвинения в том, что он является шпионским гнездом, и куда Владимир Путин отправился вечером. Во всех сферах, от кризиса в Сирии до войны на Украине, Эммануэль Макрон пообещал сотрудничать с Россией. Впрочем, была намечена предстоящая встреча по Украине вчетвером (Германия, Франция, Россия, Украина). Официально было зафиксировано совместное желание добиваться стабильного мира в Сирии, при этом стороны избегали произносить имя президента Башара Асада. Словом, вчера двери диалога между Парижем и Москвой вновь были открыты", - пишет Верли.

"Однако Эммануэлю Макрону потребовалось очертить "красные линии" по отношению к царю Путину, - полагает автор статьи. - Вежливое, но твердое дистанцирование было проведено в три этапа. Этап 1: изобличение гомофобии в Чечне, где активисты ЛГБТ подвергались преследованию и интернированию. Этап 2: заявление о том, что Франция "незамедлительно даст отпор" в случае нового использования химического оружия в Сирии. Этап 3: публичное обвинение против российских СМИ Spoutnik и Russia Today, осужденных французским президентом за распространение ложной информации и клеветы в ходе президентской избирательной кампании. "Они вели себя не как органы прессы, а как органы влияния", - резко сказал он.

"В ответ царь Кремля остался (почти) невозмутимым. В то время как его приближенные сильно и систематически подвергали нападкам Эммануэля Макрона - избранного в ущерб таким друзьям Москвы, как Франсуа Фийон и Марин Ле Пен, - бывший офицер КГБ предпочел снова заявить о том, что былые споры "явились результатом недопонимания". И всячески оправдываться, объясняя свой прием в Москве во время президентской кампании экс-кандидатки от "Национального фронта" тем, что он разделяет некоторые "ее взгляды, касающиеся сохранения европейской идентичности". В 1717 году Петр Великий приехал в Версаль в поисках поддержки Франции, осиротевшей без "короля-солнца". Три века спустя ожидаемая схватка между Макроном и Путиным на данный момент вылилась во временное ослабление огня", - комментирует Верли.