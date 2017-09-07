СМИ: В ЕС договорились о продлении санкций против чиновников РФ

Указывается, что на еженедельном заседании представители 28 стран-членов Евросоюза договорились о продлении санкций, включающих визовые ограничения и заморозку активов. Продление, официальное одобрение которого ожидается 14 сентября, будет действовать до середины марта.
Помимо лидеров сепаратистов на востоке Украины в черный список включены российские чиновники и главы госкомпаний, причастные к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Персональные санкции впервые были введены весной 2014 года после аннексии Крыма Россией. С тех пор они продлеваются каждые полгода.
Кроме этих ограничений в отношении Кремля пока до конца января 2018 года действуют и секторальные экономические санкции ЕС, ограничивающие сотрудничество в энергетической, оборонной и финансовой областях.
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