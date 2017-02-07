СМИ узнали о планах Белого дома поддержать вступление Черногории в НАТО

Флинн, «как ожидается, в ближайшие дни будет рекомендовать присоединение Черногори к НАТО», цитирует издание высокопоставленного представителя Белого дома.

Politico отмечает, что этот шаг станет «важным тестом политики новой администрации в отношении Москвы, которая считает любое расширение западного военного альянса на восток провокацией».

Договор о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае 2016 года и теперь проходит ратификацию в странах-членах альянса. В ноябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государства альянса провести эту процедуру как можно скорее. 23 из 28 членов НАТО уже одобрили вступление Черногории. Решение по этому вопросу еще не приняли США, Канада, Испания и Нидерланды.

В марте 2016 года премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил в интервьюДождю, что членство в НАТО стало бы недружественным шагом по отношению к России, но означало бы «более надежную гарантию стабильности» для страны.

В мае 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное вступление Черногории в НАТО, заявил, что экспансия НАТО на восток «ничего не дает с точки зрения европейской безопасности и, наоборот, чреват дальнейшим повышением градуса напряженности».

В начале ноября 2016 года прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что группа людей, в которую входили россияне, планировала совершить в стране теракт, убить Джукановича и привести к власти оппозиционные силы. В Кремле причастность к попытке госпереворота в Черногории отвергли.