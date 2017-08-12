СМИ узнали о намерении Трампа обвинить Китай в нарушении прав США на интеллектуальную собственность

Трамп, по данным издания, планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Расследование будет вести представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Статья 301 позволяет принимать односторонние меры против стран, которые препятствуют американскому экспорту. Начало расследования не означает немедленного введения санкций, однако в дальнейшем Вашингтон сможет в одностороннем порядке устанавливать барьеры для экспорта товаров из КНР.

Это, в частности, может привести к повышению ввозных пошлин для китайской продукции.

Повышение пошлин на китайские товары, правда, грозит нарушением правил ВТО. В связи с этим американская администрация может рассмотреть иные способы воздействия на Поднебесную, например, ограничить китайские инвестиции в США, полагает издание.

Президент США неоднократно выражал разочарование по поводу "нечестной" торговой политики Китая, но никаких серьезных последствий пока из его заявлений не следовало.

По мнению Politico, решения Трампа одобрят не только республиканцы, но и демократы, которые ранее обвиняли президента в излишней мягкости по этому вопросу. Кроме того, за расследование высказываются и те американские компании, которые вынуждены делиться с китайцами современными технологиями за право вести бизнес в КНР.

Ожидающееся заявление Трампа последует на фоне усиления разногласий между Вашингтоном и Пекином, несмотря на успех американской администрации, которой удалось убедить КНР согласиться в Совбезе ООН на новые санкции против Северной Кореи.

В субботу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове. Китайский лидер заявил, что Пекин готов на основе взаимоуважения контактировать с Вашингтоном по вопросам урегулирования, а американский президент в свою очередь сказал, что ценит роль Китая в разрешении проблем региона.

В начале августа американские СМИ уже сообщали о готовящихся Белым домом торговых ограничениях в отношении Пекина. Утверждалось, что Трамп разочарован пассивностью Китая в отношении ядерной программы КНДР и отходит от планов по развитию взаимодействия с китайскими партнерами.