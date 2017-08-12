СМИ узнали о намерении Трампа обвинить Китай в нарушении прав США на интеллектуальную собственность

 (5)
NEWSru.com
суббота, 12 августа 2017 г. 16:28
США подозревают Китай в нарушении прав на интеллектуальную собственность и готовы начать расследование в отношении Пекина. О начале расследования президент Дональд Трамп намерен объявить в понедельник, 14 августа. Об этом, как передает РИА "Новости", пишет в субботу издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
© Reuters / Scanpix

Трамп, по данным издания, планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Расследование будет вести представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Статья 301 позволяет принимать односторонние меры против стран, которые препятствуют американскому экспорту. Начало расследования не означает немедленного введения санкций, однако в дальнейшем Вашингтон сможет в одностороннем порядке устанавливать барьеры для экспорта товаров из КНР.

Это, в частности, может привести к повышению ввозных пошлин для китайской продукции.

Повышение пошлин на китайские товары, правда, грозит нарушением правил ВТО. В связи с этим американская администрация может рассмотреть иные способы воздействия на Поднебесную, например, ограничить китайские инвестиции в США, полагает издание.

Президент США неоднократно выражал разочарование по поводу "нечестной" торговой политики Китая, но никаких серьезных последствий пока из его заявлений не следовало.

По мнению Politico, решения Трампа одобрят не только республиканцы, но и демократы, которые ранее обвиняли президента в излишней мягкости по этому вопросу. Кроме того, за расследование высказываются и те американские компании, которые вынуждены делиться с китайцами современными технологиями за право вести бизнес в КНР.

Ожидающееся заявление Трампа последует на фоне усиления разногласий между Вашингтоном и Пекином, несмотря на успех американской администрации, которой удалось убедить КНР согласиться в Совбезе ООН на новые санкции против Северной Кореи.

В субботу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове. Китайский лидер заявил, что Пекин готов на основе взаимоуважения контактировать с Вашингтоном по вопросам урегулирования, а американский президент в свою очередь сказал, что ценит роль Китая в разрешении проблем региона.

В начале августа американские СМИ уже сообщали о готовящихся Белым домом торговых ограничениях в отношении Пекина. Утверждалось, что Трамп разочарован пассивностью Китая в отношении ядерной программы КНДР и отходит от планов по развитию взаимодействия с китайскими партнерами.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США готовят расследование против Китая (2)

США готовят расследование против Китая
По данным источника Politico, Трамп хочет открыть расследование в отношении Пекина по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность.

Трамп не согласился с призывом Берлина к "вербальному разоружению" (6)

Angela Merkel ir Donaldas Trumpas
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, призвавшая к деэскалации риторики между США и КНДР, должна говорить только за свою страну, заявил американский президент.

Япония развернула комплексы ПРО для перехвата северокорейских ракет (2)

Japonija dislokuoja raketas žemė-oras
Системы ПРО приведены в состояние готовности в трех западных префектурах, через которые будет пролегать траектория ракет в случае их запуска Пхеньяном в сторону острова Гуам.

Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 49 человек

Traukinio avarija Egipte
Число погибших в результате столкновения поездов в пригороде египетской Александрии возросло до 49 человек. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на агентство ”Синьхуа”.

СМИ узнали о намерении Трампа обвинить Китай в нарушении прав США на интеллектуальную собственность (5)

СМИ узнали о намерении Трампа обвинить Китай в нарушении прав США на интеллектуальную собственность
США подозревают Китай в нарушении прав на интеллектуальную собственность и готовы начать расследование в отношении Пекина. О начале расследования президент Дональд Трамп намерен объявить в понедельник, 14 августа. Об этом, как передает РИА "Новости", пишет в субботу издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Facebook друзья