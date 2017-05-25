СМИ: Украина прекратит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией

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Медуза
четверг, 25 мая 2017 г. 09:20
Украина готовится к полному запрету на железнодорожное сообщение с Россией. Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству Украины, пишет «Коммерсант».
© Shutterstock nuotr.

В «Укрзализныця» заявили, что «никакого решения на этот счет на данный момент не принято».

По информации газеты, запрет на пассажирские перевозки введут с 1 июля 2017 года. Это решение, пишет «Коммерсант», будет обосновано тем, что РЖД продолжает отправлять поезда в подконтрольные сепаратистам районы Донецкой и Луганской областей.

Бывший замглавы Минтранса Украины Александр Кава рассказал изданию, что сейчас пассажиропоток с Россией уже сократился более чем на 60 процентов, но все равно составляет почти 2 миллиона человек в год.

К запрету на пассажирские перевозки, по данным «Коммерсанта», уже готовится «Белавиа», которая ведет переговоры об увеличении рейсов из Москвы в Киев через Минск.
С 18 мая 2017 года на Украине введен полный запрет на перемещение по стране грузовых вагонов ряда российских предприятий, а также применены санкции против «Федеральной грузовой компании» — «дочки» РЖД. Все вагоны ФГК обещали вывести с Украины до конца мая.
Украина также расширила общие санкционные списки в отношении российских предприятий и физических лиц. Под запрет, в частности, попали «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.Ru, доступ к сайтам которых теперь заблокирован.
В Воронежской и Ростовской областях России сейчас строятся новые пути в обход Украины длиной почти 140 километров. Укладку рельсов там планируют завершить к 1 августа.

Медуза
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