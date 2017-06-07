СМИ: Трамп пытался влиять на расследование вмешательства РФ в выборы в США

Президент США Дональд Трамп якобы предпринимал попытки вмешательства в ход расследования вероятных связей его бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает газета The Washington Post.

Со ссылкой на источники в правительстве издание пишет о том, что Дональд Трамп просил директора национальной разведки Дэниела Коутса повлиять на занимавшего тогда пост руководителя ФБР Джеймса Коми и убедить того прекратить расследование в отношении Майкла Флинна.

Трамп хотел отвлечь внимание от своего помощника

Как говорится в публикации газеты, 22 марта в Белом доме состоялся брифинг президента США с участием главы нацразведки Коутса и руководителей правительственного аппарата. После встречи Трамп якобы попросил остаться Дэниела Коутса и директора ЦРУ Майкла Помпео, после чего изложил им свою просьбу. Она заключалась в том, чтобы отвлечь внимание ФБР от Майкла Флинна в ходе расследования вероятного вмешательства РФ в американские выборы.

После обсуждения этой просьбы с с другими должностными лицами, пишет далее издание, Дэниел Коутс пришел к заключению, что попытка Трампа повлиять на Коми "была неуместной".

Официальный представитель национальной разведки в комментарии изданию отказался говорить о содержании беседы Трампа с Коутсом и Помпео, заявив лишь, что Коутс "никогда не испытывал давления" со стороны президента США.

Коми даст показания в Конгрессе под присягой

Публикация The Washington Post появилась менее чем за 48 часов до выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми перед спецкомитетом Конгресса. Если он под присягой заявит о том, что Дональд Трамп пытался повлиять на ход расследования о вероятном вмешательстве РФ в прошлогодние американские выборы, это станет тяжелым обвинением в адрес американского президента. Ранее в Белом доме заявили, что Трамп отказался воспользоваться своими полномочиями и запретить Коми участвовать в слушаниях в Конгрессе.

Дональд Трамп отправил Джеймса Коми в досрочную отставку 9 мая, заявив, что он не удовлетворен его работой. Коми был назначен на пост главы ФБР в 2013 году во время пребывания на посту президента США Барака Обамы.