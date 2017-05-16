СМИ: "Трамп поделился с Россией секретной информацией об ИГ"

Это, по утверждению газет, поставило под угрозу источник этих данных. Ни одно из изданий не называет имен своих источников.

В правительстве США категорически заявляют, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Информация, о которой идет речь, была предоставлена американским партнером по соглашению об обмене секретными данными, утверждают газеты.

Сведения касаются группировки "Исламское государство", признанной террористической и запрещенной во многих странах, включая Великобританию и Россию.

Раскрытая Трампом информация может выявить источник и метод ее сбора, заявляет New York Times.

Как пишет Washington Post, уровень секретности этих сведений достаточно высок: данные не были предоставлены даже союзникам, а в Белом доме распространение информации было строго ограничено узким кругом лиц.

Обе газеты известны своим крайне критическим отношением к Дональду Трампу и в ходе предвыборной компании выступали в поддержку его соперницы Хиллари Клинтон.

Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, участвовавшая во встрече, о которой идет речь, назвала информацию о разглашении Трампом секретных данных ложью. По ее словам, на встрече президента США с российским министром Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком обсуждались только общие для России и США угрозы.

Об этом же сообщил и советник президента США по национальной безопасности, генерал Герберт Макмастер. "Я присутствовал при этом разговоре, ничего подобно не было", - заявил он.

"Президент и министр иностранных дел [России] разговаривали об общих угрозах со стороны террористических организаций и о том, чт ок их числу надо отнести угрозы для авиации, - сказал Макмастер журналистам, собравшимся перед Белым домом. - В течение всего разговора не было никаких обсуждений источников разведданных и не раскрывалось никаких сведений о каких-либо военных операциях, которые не были бы уже известны общественности".

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Эта история может иметь серьезные последствия. И не только потому, что за последний год со стороны республиканцев в адрес Хиллари Клинтон было высказано много нелестных слов об исключительной важности защиты секретной информации.

Здесь есть еще и связь с Россией, конечно.

Сейчас ФБР расследует возможные связи избирательной кампании Трампа с Москвой. Тема встреч с российским послом Сергеем Кисляком громко звучала в деле об увольнении советника по нацбезопасности Майкла Флинна, а также стала причиной самоотвода генпрокурора Джеффа Сешнза от расследования связей с Россией.

Возникает и вопрос о том, сохранится ли у союзников Америки желание делиться с ней секретными сведениями в ситуации, когда президент ставит источники этих сведений под угрозу раскрытия.

Все это даст критикам Трампа лишний повод для обвинений президента в недисциплинированности и неопытности в деликатных вопросах внешней политики, где его характерная прямолинейность представляет собой постоянную опасность.

Наконец, не стоит забывать и о ссоре Трампа с секретными службами. Всего неделя понадобилась после встречи президента с российским министром, чтобы эта очень неприятная история попала в прессу. Если утечка призвана стать ножом в спину президенту США, нетрудно догадаться, откуда она могла прийти.