СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в июле

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Gazeta.ru
суббота, 10 июня 2017 г. 14:44
Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в июле на саммите G20, передает Bloomberg со ссылкой на источник в администрации Трампа.
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
© DELFI montažas / Scanpix

В свою очередь представитель Белого дома рассказал РИА ”Новости”, что решение о встрече президентов на полях G20 в Гамбурге еще не принято, пишет Gazeta.ru.

”Мы еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения”, — сказал он.

Ранее сообщалось, что встреча президентов пройдет на фоне непростого состояния российско-американских отношений, которые, по оценке обоих лидеров, находятся на самой низкой точке со времен окончания ”холодной войны”.

Gazeta.ru
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