СМИ: Тиллерсон подготовил план по налаживанию отношений с Россией

В первом пункте плана Тиллерсона предполагается убедить Москву не предпринимать агрессивных действий против США. В противном случае, предупреждают в Вашингтоне, американской стороне придется дать адекватный ответ. К примеру, от РФ требуют не поставлять оружие Талибану* и не третировать американских дипломатов, работающих в Москве, говорится в статье.

Во втором блоке плана Тиллерсона говорится о взаимоотношениях Москвы и Вашингтона по важным для США внешнеполитическим вопросам. В частности, госсекретарь предлагает России не развивать торговые отношения с КНДР, улучшить координацию по борьбе с "Исламским государством"*, а также отказаться от кибершпионажа.

В третьем пункте подчеркивается важность поддержания стратегической стабильности с Россией. Речь идет прежде всего о ядерном оружии.

В статье подчеркивается схожесть плана Тиллерсона со стратегией администрации предыдущего президента США Барака Обамы 2015 года, когда курс на "перезагрузку" отношений с Россией стал постепенно меняться в сторону охлаждения. Эксперты напоминают, что у Обамы был четвертый пункт, которого нет в программе Тиллерсона. Речь идет об оказании всемерной поддержки соседям РФ в Восточной и Центральной Европе, в том числе за счет ресурсов НАТО.