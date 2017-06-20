СМИ: Тиллерсон подготовил план по налаживанию отношений с Россией

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NEWSru.com
вторник, 20 июня 2017 г. 09:31
Государственный департамент США подготовил план по выстраиванию конструктивных отношений с Россией, сообщает BuzzFeed. По данным издания, документ, разработанный госсекретарем Рексом Тиллерсоном, состоит из трех пунктов.
Sergejus Lavrovas ir Rexas Tillersonas
© AP / Scanpix

В первом пункте плана Тиллерсона предполагается убедить Москву не предпринимать агрессивных действий против США. В противном случае, предупреждают в Вашингтоне, американской стороне придется дать адекватный ответ. К примеру, от РФ требуют не поставлять оружие Талибану* и не третировать американских дипломатов, работающих в Москве, говорится в статье.

Во втором блоке плана Тиллерсона говорится о взаимоотношениях Москвы и Вашингтона по важным для США внешнеполитическим вопросам. В частности, госсекретарь предлагает России не развивать торговые отношения с КНДР, улучшить координацию по борьбе с "Исламским государством"*, а также отказаться от кибершпионажа.

В третьем пункте подчеркивается важность поддержания стратегической стабильности с Россией. Речь идет прежде всего о ядерном оружии.

В статье подчеркивается схожесть плана Тиллерсона со стратегией администрации предыдущего президента США Барака Обамы 2015 года, когда курс на "перезагрузку" отношений с Россией стал постепенно меняться в сторону охлаждения. Эксперты напоминают, что у Обамы был четвертый пункт, которого нет в программе Тиллерсона. Речь идет об оказании всемерной поддержки соседям РФ в Восточной и Центральной Европе, в том числе за счет ресурсов НАТО.

NEWSru.com
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Государственный департамент США подготовил план по выстраиванию конструктивных отношений с Россией, сообщает BuzzFeed. По данным издания, документ, разработанный госсекретарем Рексом Тиллерсоном, состоит из трех пунктов.

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