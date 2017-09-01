"В четверг чиновник Госдепартамента подтвердил, что Тиллерсон на прошлой неделе одобрил использование примерно 60 млн долларов Центром глобального взаимодействия на контрпропагандистские усилия", - передает корреспондент Нэхел Туси.
Тиллерсон принял решение после сообщения Politico о том, что он тянет с использованием средств, несмотря на желание и республиканцев, и демократов увидеть, как они потрачены.
"Почти 20 из 60 млн долларов уже находились в казне Госдепартамента, и они поступят в распоряжение чиновников Центра глобального взаимодействия для борьбы с пропагандой террористических группировок, таких как "Исламское государство". Тиллерсон также одобрил требование перевести 40 млн долларов из Пентагона в Центр, чтобы он мог противодействовать пропаганде, финансируемой отдельными государствами", - говорится в статье.
Центр глобального взаимодействия - это межведомственная организация, находящаяся в составе Госдепартамента. Его изначальная задача заключалась в борьбе с террористической пропагандой, но с тех пор функции расширились, включив в себя противодействие финансируемым государствами кампаниям по дезинформации, поясняет автор статьи.
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