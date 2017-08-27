Британская полиция провела секретную проверку защитных систем британского парламента и выявила серьезные нарушения. Как выяснилось в ходе операции, отряду террористов потребуется менее пяти минут для проникновения внутрь, где они беспрепятственно смогут устроить резню. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает издание The Sunday Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ходом теста.

По словам источников издания, их "шокировала" слабость защиты британского парламента. Один из парламентариев заметил, что они являются "легкой добычей", а другой, что общественность была бы "в ужасе", если бы ее ознакомили с результатами теста.

Симулированная атака на британский парламент, державшаяся в тайне от большинства парламентариев и работников ведомства, была проведена ночью со стороны Темзы. Полицейские, изображавшие террористов, подплыли на лодке, вооруженный охранник, дежуривший со стороны реки, не смог их остановить. После проникновения в здание они устроили "штурм" Палаты общин.

В 2017 году у Вестминстерского дворца, где располагается парламент, произошло как минимум два инцидента, которые могут быть расценены как террористическая атака. В марте произошел двойной теракт, унесший жизни четырех человек. Еще как минимум 40 человек получили ранения. Сначала на Вестминстерском мосту через Темзу автомобиль протаранил толпу пешеходов. Затем машина поехала дальше и врезалась в ограждение расположенного в непосредственной близости от моста Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании. Неизвестный выскочил из автомобиля и, попытавшись проникнуть в здание парламента, ударил ножом полицейского, после чего был застрелен спецназом. В июне на этом же месте был задержан другой мужчина с ножом, не успевший ни на кого напасть.