СМИ: США направят на Ближний Восток еще 200 десантников

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NEWSru.com
понедельник, 27 марта 2017 г. 18:00
Соединенные Штаты дополнительно направят в Ирак или Сирию около 200 военнослужащих с целью усиления борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает Fox News.
© AP/Scanpix

По данным источников, на Ближний Восток отправятся военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США. Решение о переброске военных примет командующий операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке и Сирии американский генерал Стивен Таунсенд. Пентагон может официально объявить об отправке дополнительного контингента 27 марта.

В начале марта газета The Washington Post сообщила, что военнослужащие десантного соединения Корпуса морской пехоты США прибыли в Сирию для оказания помощи в освобождении города Ракка от боевиков ИГ*. В Пентагоне сведения об отправке в САР американских военнослужащих комментировать не стали.

Кроме того, сообщалось, что США могут направить до тысячи американских военнослужащих в Кувейт в качестве резерва для борьбы с ИГ*.

1 марта Таунсенд, выступая на брифинге в Пентагоне в режиме телеконференции из Багдада, заявил, что США пока не планируют расширять иностранный воинский контингент в Сирии и Ираке, отмечает ТАСС. Он подчеркнул, что в любом случае подобные шаги обязательно будут обсуждаться с союзниками Вашингтона на местах. Командующий также подчеркнул, что войска США и коалиции не участвуют в боевых действиях на Ближнем Востоке, а лишь оказывают поддержку местным силам.

NEWSru.com
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