СМИ сообщили об ударах российских самолетов по маршрутам поставки нефти в Сирии

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NEWSru.com
суббота, 31 декабря 2016 г. 13:42
СМИ сообщили о продолжающихся ударах воздушно-космических сил России в Сирии: по данным арабского издания Al-Masdar, российские самолеты бомбят маршруты поставки нефти террористической группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ). Накануне сообщалось, что российская авиация поддержала турецкую операцию в районе города Эль-Баб.
© AFP/Scanpix

30 декабря в Сирии вступило в силу перемирие, согласованное при участии России, Ирана и Турции. Минобороны подчеркивало, что оно не затрагивает группировки, признанные террористическими Совбезом ООН, включая ИГ.

Al-Masdar сообщает, что российские военные самолеты нанесли удары по объектам маршрута, который пролегает через восточную часть провинции Хомс до провинции Ракка. Авиаудары были нанесены по позициям ИГ в богатых нефтью городах Сукхана и Арак. В результате были уничтожены транспортные средства террористов, передает "Интерфакс".

Al-Masdar свидетельствует, что бомбардировки начались около 3 часов ночи и продолжались до 10 утра, после чего внимание ВКС переключилось на позиции ИГ к западу от Пальмиры.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что формирования террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" (экс "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) обстреляли из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа, а также кварталы Ашрафия, Дахия аль-Асад, Джамария Харб эль-Захра, Джамаия-Фатх в городе Алеппо.

О согласованном перемирии 29 декабря объявил президент России Владимир Путин. Оно было достигнуто в ходе переговоров с участием Турции и Ирана и без привлечения США. Подписаны были три документа: первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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