СМИ сообщили о "ярости" Обамы из-за обвинений Трампа в прослушке

По данным издания, Обама воспринял слова как оскорбительные для репутации его администрации и своей лично, но не хочет отвечать на них публично. По словам источников, Обама давно решил "не отвечать на каждый несдержанный твит Трампа".

По информации газеты, после инаугурации Трамп и Обама ни разу не разговаривали. Трамп пытался позвонить Обаме, чтобы поблагодарить за письмо, которое оставляет уходящий президент новому в Овальном кабинете, но Обама в тот момент путешествовал.

Историк Дуглас Бринкли отметил, что, как правило, президент США любезен со своим предшественником. Еще никогда в американской истории действующий президент не обвинял своего предшественника в совершении уголовного преступления, отмечает Бринкли.

"Ни президент Обама, ни кто-либо из сотрудников в Белом доме никогда не организовывал слежки за американскими гражданами", — заявил пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис. Любые иные предположения он назвал "ложными".

Председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Девин Нуньес, комментируя твиты Трампа, призвал не воспринимать их буквально. Он объяснил, что президент — "новичок в политике". Он признал, что не видел доказательств прослушки.

4 марта Трамп обвинил Обаму в организации прослушки телефонов в Trump Tower во время прошлогодней избирательной кампании, сравнив этот случай с Уотергейтским скандалом. 5 марта директор ФБР Джеймс Коми обратился к Минюсту с просьбой опровергнуть или объяснить заявления президента о прослушке, а Трамп призвал конгресс организовать проверку злоупотреблений администрации Обамы властью.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что до завершения расследования администрация Трампа никаких комментариев по этому поводу давать не будет.