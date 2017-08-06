СМИ сообщили о попытке покушения на принца Саудовской Аравии

Gazeta.ru
воскресенье, 6 августа 2017 г. 17:45
На наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль-Сауда совершено неудавшееся покушение, сообщает Fars со ссылкой на арабские СМИ.
Сообщается, что принц Мухаммед не пострадал, а принц, совершивший покушение, был задержан.
Saudo Arabija
© G.Drukteinio nuotr.

Как отмечает агентство, ожидается, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд передаст престол сыну в течение пяти месяцев. Салман намерен уехать на два месяца в отпуск в Марокко, в это время его обязанности будет исполнять наследный принц.

Ранее сообщалось, что Салман лишил звания наследного принца Мухаммеда бен Наифа.

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