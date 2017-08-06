СМИ сообщили о попытке покушения на принца Саудовской Аравии

Раздольненский районный суд Крыма приговорил местного жителя Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 10 тысяч рублей за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, пишет "Новая газета". Правоохранители обнаружили арсенал Балуха вскоре после того, как активист вывесил на своем доме украинский флаг, а затем и табличку с новым названием адреса, где он живет - "Улица героев Небесной сотни, 18". Правозащитники считают, что дело в его отношении могло быть сфабриковано.