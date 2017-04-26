СМИ: Россия вооружается, торгует оружием и играет в войну

Продажи "на оружейном базаре Путина" падают, пишут СМИ. Штурм "бутафорского Рейхстага" в Кубинке неприятно удивил Германию.

В октябре 2016 года Россия реализовала давнюю цель разместить ракеты "Искандер" на территории Калининграда, продолжив милитаризацию анклава, пишет La Stampa. Теперь главные европейские города являются потенциально уязвимыми. Журналистка спросила у Густава Гресселя, аналитика из Европейского совета по международным отношениям, каково значение Калининграда со стратегической и военной точки зрения.

"Москва могла бы заблокировать доступ к Балтийскому морю в любой момент: ныне присутствующие в регионе европейские и союзные силы ограничены и слишком слабы для эффективной обороны, - сообщил эксперт. - Если вдруг что-то случится, следует рассчитывать только на воздушные силы. Но нападение на область означало бы объявление войны России со всеми вытекающими последствиями".

"В Калининграде что-то поменялось после аннексии Крыма?" -"Русские стали сильнее, быстрее и лучше вооружились, - считает аналитик. - Если посмотреть на изображения со спутника или послушать радиопередачи, понимаешь, что над Калининградом что-то вроде черной дыры: никто не знает, что происходит, поэтому граничащие с анклавом государства очень обеспокоены".

"Какова стратегия Путина, зачем он пытается нагнетать напряжение?" - "Москва воспринимает свободу в западном ее понимании как призрак и опасность и пытается с ней бороться, [русские] искренне убеждены, что за рубежом пытаются организовать действия против них и их культуры", - полагает Грессель.

Vladimiras Putinas, Sergejus Šoigu © AP/Scanpix

Во вторник США отправили два самолета F-35A в Эстонию на учения, что стало первым размещением в Европе этого реактивного истребителя, малозаметного для радаров, сообщили ВВС США в Европейской зоне, передает The Wall Street Journal. Издание напоминает, что недавно в Эстонию прибыли французские и британские солдаты "в составе нового батальона НАТО, который будет размещен в Восточной Европе и странах Балтии в качестве сдерживающего фактора против возможной российской агрессии".

Размещение реактивных истребителей "позволит F-35A начать ознакомительные учения в европейском регионе и одновременно заверить союзников и партнеров в приверженности США прочному миру и стабильности в регионе", сообщают ВВС США в Европейской зоне.

"Ознакомительные учения истребителей-невидимок в Эстонии дадут США возможность продемонстрировать их способность не быть обнаруженными радарами на границе с Россией", - говорится в статье.

Владимир Путин очень гордится действиями своей армии в Сирии, а также использует их для "рекламы российского оружия как товара", пишет Тобин Харшоу в BloombergView.

"Разумеется, нельзя упускать эту возможность для того, чтобы укрепить наши позиции на мировом рынке вооружений", - сказал президент РФ на этой неделе. Он добавил, что в мире появилось беспрецедентное желание покупать российские вооружения "благодаря эффективному применению [российского] оружия в реальных, боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии".

"Но, хотя Путин произносит гордые речи, нетрудно услышать в них оттенок отчаяния, - полагает автор. - После нескольких лет феноменального роста экспорт оружия российского производства оказался в стагнации". И это произошло в то время, когда цены на нефть опустошают экономику страны на фоне массивного наращивания военной мощи.

"Экспорт оружия трудно измерить, - указывает автор. - По оценкам авторитетного эксперта Сергея Денисенцева, с 2005 по 2013 год мировые продажи России почти утроились, но после этого почти каждый год либо падали, либо оставались на прежнем уровне. На недавнем форуме в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Денисенцев назвал некоторые причины трудностей Кремля".

Во-первых, Китай и Индия, традиционно покупавшие почти половину российского оружия, идущего на экспорт, больше вооружений стали производить сами. Во-вторых, Вьетнам с прошлого года открыт для американской оборонки: президент Обама снял запрет на продажи в эту страну. В-третьих, низкие цены на нефть сократили покупательную способность Алжира, Нигерии и Азербайджана.

"После десятилетней военной экспансии, направленной на то, чтобы закрепить за собой положение мировой сверхдержавы, в этом году Россия урезает оборонный бюджет сразу на 25%. (По другим оценкам, на 10%, но все-таки это коренное изменение.) У Путина есть причины хвалиться тем, как его армия показывает себя в Сирии, но это мало что сделает для его доходов", - резюмирует Харшоу.

В воскресенье российские военные открыли "свой Рейхстаг" в парке "Патриот" в Кубинке, в 35 км к западу от Москвы, пишет Штефан Шолль, журналист Frankfurter Rundschau: около 1,2 тыс. участников из 125 военно-исторических клубов и свыше сотни профессиональных статистов реконструировали битву за Берлин - с точными копиями униформы, оружия, 30 частично настоящими танками и автомобилями и даже немецким "Мессершмидтом". Присутствовали 5-7 тыс. зрителей, в том числе министр обороны Сергей Шойгу.

В Германии были неприятно удивлены. Как выразилась пресс-секретарь правительства Германии Ульрике Деммер, идея "удивляет и говорит сама за себя". "Военные игры не вписываются в контекст времени", - заявил депутат от ХДС Карл-Георг Вельманн. Однако официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков заявил, что его удивляет реакции со стороны Германии, добавив, что "красное знамя, которое солдаты Красной Армии водрузили над Рейхстагом в мае 1945 года, является одним из самых ярких и всемирно узнаваемых символов победы над нацизмом".

"Я был в Берлине и видел Рейхстаг, - рассказал корреспонденту реконструктор Леонид, который играл роль советского пехотинца. - Поэтому у меня бой за Рейхстаг в Кубинке вызвал смех". По его словам, несколько десятков солдат с красными флагами штурмовали символическое здание так, будто "тренировались захватывать Зимний дворец в Санкт-Петербурге на 100-летний юбилей Октябрьской революции 1917 года".

"Радио Свобода" охарактеризовало постройку как "игрушечный Рейхстаг", новостной портал Newsru.com написал про "бутафорский Рейхстаг". Вообще-то со времен Екатерины Великой такие строения называют в России "потемкинскими деревнями", замечает Шолль.

"Здание без стен, лестниц и окон не годится в качестве места тренировок, так что следует ожидать, что Минобороны в скором времени разберет эту декорацию", - заключает журналист.