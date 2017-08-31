СМИ: российские спецслужбы заблокировали храм Украинской церкви в Крыму

Он сообщил, что сотрудники исполнительной службы ворвались на территорию церкви в 10 утра.
«[Служба] взломала помещение первого этажа, были взломаны двери алтаря на втором этаже, доступ верующим перекрыт. Никакие доводы о том, что территория первого этажа в соответствии с договором аренды принадлежит управлению Епархии, не действуют», – сказал Климент.
По его словам, сотрудники спецслужб показали решения суда, которые обязывают Духовный центр выселиться из помещения, хотя, как утверждает архиепископ, Епархия уже более двух лет не управляет Духовным центром. Климент заявил, что он сам не может войти в храм.
Директор государственного предприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун рассказал «Крым.Реалии», что сотрудники спецслужбы испортили имущества украинского храма в Крыму. «Сорваны замки, варвары ворвались в храм, ломают алтарь, конфискуют образы», – заявил он.
Официальной информации по этому поводу нет.
Издание отмечает, что после вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года власти полуострова провели конкурс на аренду части помещений УПЦ. Климент тогда призвал к защите религиозных прав граждан Украины в Крыму. Большая часть православных храмов на полуострове находится в подчинении РПЦ Московского патриархата.
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