СМИ: российские хакеры зарабатывали на рекламе из США до $5 млн в день

По словам экспертов, обнаруженная мошенническая операция называется Methbot. "Мы никогда не видели ничего подобного. Methbot поднимает мошенничество в области рекламы на совершенно новый уровень по изощренности и масштабу", — заявил сооснователь и глава White Ops Майкл Тиффани.

Как установили специалисты, Methbot использовал сотни серверов в США и Нидерландах для создания бот-трафика и направлял этот трафик для загрузки веб-страниц с видеорекламой от крупных рекламодателей, в основном американских.

Кроме того, создавались фейковые веб-страницы для обмана рекламодателей, которые полагали, что их реклама появляется на крупных ресурсах, в том числе на сайтах Fox News, The Economist, ESPN, CBS Sports и The Wall Street Journal.

В White Ops рассказали, что впервые заметили эту мошенническую схему в сентябре 2015 года, после чего стали наблюдать за ее ростом. К октябрю 2016 года бот-операция достигла таких масштабов, что создавала от 200 млн до 300 млн фейковых просмотров видеорекламы в сутки, что приносило злоумышленникам от $3 млн до $5 млн в день.

По словам Тиффани, нет доказательств того, что Methbot каким-либо образом связан с хакерской атакой против национального комитета Демократической партии США.