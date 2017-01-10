СМИ: пять русских слов, прогнозирующих действия Путина в 2017-м

А издание Le Figaro призывает принимать "проект Путина" всерьез.

"Когда Советский Союз начал запоздало переосмыслять себя в 1980-х годах при Михаиле Горбачеве, западная пресса была полна модных русских словечек, вроде perestroika ("реформы") и glasnost ("открытость"), объяснявших кремлевское мировоззрение", — указывает в издании Politico проживающий в Киеве предприниматель и бывший главный редактор российского Playboy Виджай Махешвари.

"Поразительно, что сейчас, когда звезда Путина на подъеме, а Россия не сходит с первых полос, кремлинологи забыли русский язык", — отмечает автор статьи. Далее Махешвари привел пять русских слов с переводом на английский язык, объясняющих, что "Путин предпримет в 2017 году":

1. Компромат (Kompromat)

"Компромат — русское слово, означающее компрометирующую информацию об общественных деятелях. Это любимый отравленный кинжал Путина для борьбы с врагами его государства", — говорится в статье.

"Ожидайте больше компромата от Кремля в этом году. Посредством громких взломов и прочих источников "фальшивых новостей" он попытается склонить западные события в свою пользу". Вероятно даже появление компромата на Трампа, если он откажется вести себя так, как нужно Кремлю", — полагает Махешвари.

2. Восстановление (Restoration)

"Придя к власти в 2000 году, Путин заявил, что его цель — восстановление России в правах "великой державы" былой советской империи", — сообщает автор текста в Politico.

3. Яркий (Flamboyant)

"Общеизвестно, что Путин назвал Трампа "ярким" во время американской президентской кампании. Некоторые американские комментаторы ошибочно интерпретировали это слово как bright ("яркий" о свете или цвете, "умный" — о человеке), то есть поняли его как комплимент интеллекту Трампа. На самом деле Путин назвал Трампа flamboyant ("колоритный", "эпатажный"). Когда он произносил это слово на пресс-конференции, на его равнодушном обычно лице показалась усмешка", — говорится в статье.

Махешвари указывает, что Путин тоже прославился, как яркий человек, благодаря своим верховым и мотоциклетным прогулкам.

"Художники проиллюстрировали крепкую мужскую дружбу Путина и Трампа изображениями, на которых политики целуются в губы. Однако из-за обоюдной яркости их личностей более вероятно, что их отношения будут похожи на битву банд, стремящихся переиграть друг друга", — полагает предприниматель.

Предвестником того, что нас ждет в 2017 году, может быть недавний твит Трампа о расширении американского ядерного потенциала.

4. Наш (Our)

"Советский Союз разделял мир на сферы влияния, "нашу" и "их" ментальность, и, когда укрепляющая свои позиции Россия старается вернуть себе статус "сверхдержавы", концепция "наших" стала особенно значимой, — отмечает автор. — Путин и его приспешники смотрят на мировую политику сквозь кремлевскую замочную скважину, Россия для них — центр мира". Дружественные к России страны называют "нашими". Справедливо это и для знаменитостей или международных организаций. ФИФА для России "наша", а МОК — "их".

5. Монголо-татарское иго (The Mongol yoke)

Ключ к пониманию современной российской (значит, и путинской) психологии — татаро-монгольское иго, под гнетом которого Россия находилась с XIII по XVI век.

"Из-за того, что русские 300 лет были колонией монголов и существовали как "подавленная" нация, в них глубоко укоренилась боязнь вторжения извне, завоевания. Почти успешные вторжения Наполеона и Гитлера только усилили ощущение уязвимости. Хотя Россия — самая большая страна мира, она чрезвычайно параноидально относится к своим границам и боится за свою безопасность. Отсюда агрессивная антипатия к Североатлантическому альянсу, который Россия воспринимает как угрозу своему существованию", — делает вывод бизнесмен.

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Давайте принимать проект Путина всерьез

"Будь то в дипломатическом, военном, экономическом или политическом плане, Россия заставляет себя признать в качестве самого влиятельного государства в мировой системе", — пишет французский политолог Николя Баверез в Le Figaro.

"Семьдесят лет спустя после запуска холодной войны сталинским СССР в 1947 году (так в оригинале) Россия извлекает пользу из сильного смятения демократий, зараженных популизмом, чтобы наметить свой стратегический план. С целью образовать новый миропорядок, от которого Западу не уйти. В качестве оружия она выдвигает безграничное использование силы и киберманипуляцию мнениями перед лицом демократий, равно бессильных как в поддержке войны, так и в сохранении мира, в том числе в недрах собственного общества", — говорится в статье французского издания.

"С первого взгляда, Россия кажется колоссом на глиняных ногах. Самая большая страна мира зиждется на нехватке целого ряда необходимых параметров. Демографический кризис: снижение рождаемости до уровня в 1,7 ребенка на одну женщину, который программирует снижение численности экономически активного населения с 72 до 68 млн человек к 2035 году.

Нехватка развития: с учетом стагнации с 2008 года и потенциального экономического роста на уровне 1% потенциал российской экономики в результате составляет всего лишь двенадцатую часть от экономики Китая. Нехватка талантов, мозгов и капиталов, которые массово бегут из страны. Нехватка свободы: автократия, окруженная своим народом, который выживает лишь благодаря гигантским пропагандистским усилиям, на которые тратится более 18 млрд долларов в год", — описывает автор.

"Приходится констатировать, что Россия — держава, которая оказала самое сильное влияние на мировую систему в 2016 году. В экономическом плане соглашение, заключенное с ОПЕК по снижению добычи нефти, привело к стабильному росту цен на уровне выше 50 долларов за баррель.

В дипломатическом плане Москва своей прямой и решительной интервенцией на земле и в воздухе навязала себя как ключевого участника войны в Сирии, эволюцию которой она контролирует через ось, построенную с Ираном мулл и Турцией Эрдогана. В стратегическом плане аннексия Крыма стала необратимой, и давление на Украину и на страны Балтии не прекращает усиливаться", — отмечает автор.

"В политическом плане кибератаки на серверы Демократической партии, а затем раскрытие их данных сайтом WikiLeaks способствовали избранию Дональда Трампа, в то время как в Болгарии и Молдавии были избраны пророссийские президенты: Москва не захватывает больше военными методами, она руководит через подставных контрагентов", — продолжает автор.

"Стратегический прорыв Путина объясняется малодушием Барака Обамы, который останется в истории в качестве Джимми Картера XXI века — спрятавшийся от борьбы с джихадизмом, отказавшийся признать свои мусульманские корни и угрозу со стороны России, недолжным образом приниженную им до статуса региональной державы. Однако прорыв Путина является также плодом поразительно эффективной стратегии. На бессильные речи Обамы Путин ответил действием и внезапностью, систематически играя на асимметрии, дабы трансформировать свои слабости в преимущества", — рассуждает Баверез.

"Достигнутые результаты впечатляют. Избрание Трампа окончательно хоронит лидерство величественно-надменной республики. Запад ослаблен и разделен отходом США и утратой надежности альянсов, начиная с НАТО. "Брекзит" подрывает основы европейской конструкции, — считает автор. — Даже Япония Синдзо Абэ сближается с Россией, чтобы попытаться противостоять китайскому давлению".

"Самое время для демократий принять всерьез путинскую Россию и ее желание выстроить ось демократур. Самое время для Европы взять в свои руки собственную безопасность, которую Москва не преминет протестировать, — уверен Баверез. — Распад того, что остается от мирового порядка, ускоренный Трампом, реабилитирует право сильного. В такой обстановке soft power ("мягкая сила"), на которой специализировалась Европа, не принесет никакой пользы, если она не будет подстрахована способностью противостоять жестокости и эффективно прибегать к силе", пишет Le Figaro.