СМИ: посредником в восстановлении отношений США с Россией может стать Киссинджер

Именно этому 93-летнему политическому тяжеловесу администрация избранного президента Дональда Трампа поручит разработать программу по налаживанию испорченных в последние годы отношений с Москвой, сообщает немецкая газета Bild.

Как говорится в статье, Киссинджер считает примирение с Россией "правильным шагом" на фоне все более и более растущей военной мощи Китая. Баланс во взаимоотношениях США и России будет способствовать укреплению международной стабильности, уверен экс-госсекретарь.

Согласно данным западноевропейских разведывательных служб, которые опираются на информацию, полученную от команды Трампа, избранный американский президент в соответствии с "рекомендациями Киссинджера" будет стремиться к отмене санкций против России.

Помимо этого, Киссинджер рекомендует признать сферу влияния России в республиках бывшего СССР. Основная идея Киссинджера по урегулированию ситуации на Украине, по данным Bild, которые приводит РБК, заключается в том, что "Россия гарантирует безопасность в Восточной Украине", а западные страны, в свою очередь, "не затрагивают крымский вопрос".

Особо отмечается, что речь не идет о признании полуострова российской территорией, однако этот вопрос перестанет быть проблемой во взаимоотношениях двух стран.

Напомним, с 1966 года Киссинджер был советником президента Ричарда Никсона по внешней политике, в 1973 году стал госсекретарем США. Генри Киссинджер был сторонником так называемой политики разрядки, которую проводил в отношении СССР и Китая. В то же время он поддерживал сближение с Пекином для противостояния Москве, оказывал помощь антикоммунистическим режимам в Латинской Америке.

В 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за успешное завершение переговоров, которые привели к окончанию Вьетнамской войны.

С 2000 года Киссинджер многократно бывал в России. В 2007 году он вошел в состав двусторонней рабочей группы "Россия - США. Взгляд в будущее". В 2012 году экс-госсекретарь похвалил Путина, заявив, что тот не настроен против Запада, а просто является патриотом России.

В 2015 году Киссинджер призвал не изолировать Россию. В феврале 2016 года президент Владимир Путин принял бывшего госсекретаря США в своей резиденции Ново-Огарево. В октябре Генри Киссинджер стал академиком РАН.