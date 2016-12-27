СМИ: посредником в восстановлении отношений США с Россией может стать Киссинджер

 (22)
NEWSru.com
вторник, 27 декабря 2016 г. 11:15
Бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер может стать посредником между Россией и США, пишет newsru.com
Henry Kissingeris
© AP/Scanpix

Именно этому 93-летнему политическому тяжеловесу администрация избранного президента Дональда Трампа поручит разработать программу по налаживанию испорченных в последние годы отношений с Москвой, сообщает немецкая газета Bild.

Как говорится в статье, Киссинджер считает примирение с Россией "правильным шагом" на фоне все более и более растущей военной мощи Китая. Баланс во взаимоотношениях США и России будет способствовать укреплению международной стабильности, уверен экс-госсекретарь.

Согласно данным западноевропейских разведывательных служб, которые опираются на информацию, полученную от команды Трампа, избранный американский президент в соответствии с "рекомендациями Киссинджера" будет стремиться к отмене санкций против России.

Помимо этого, Киссинджер рекомендует признать сферу влияния России в республиках бывшего СССР. Основная идея Киссинджера по урегулированию ситуации на Украине, по данным Bild, которые приводит РБК, заключается в том, что "Россия гарантирует безопасность в Восточной Украине", а западные страны, в свою очередь, "не затрагивают крымский вопрос".

Особо отмечается, что речь не идет о признании полуострова российской территорией, однако этот вопрос перестанет быть проблемой во взаимоотношениях двух стран.

Напомним, с 1966 года Киссинджер был советником президента Ричарда Никсона по внешней политике, в 1973 году стал госсекретарем США. Генри Киссинджер был сторонником так называемой политики разрядки, которую проводил в отношении СССР и Китая. В то же время он поддерживал сближение с Пекином для противостояния Москве, оказывал помощь антикоммунистическим режимам в Латинской Америке.

В 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за успешное завершение переговоров, которые привели к окончанию Вьетнамской войны.

С 2000 года Киссинджер многократно бывал в России. В 2007 году он вошел в состав двусторонней рабочей группы "Россия - США. Взгляд в будущее". В 2012 году экс-госсекретарь похвалил Путина, заявив, что тот не настроен против Запада, а просто является патриотом России.

В 2015 году Киссинджер призвал не изолировать Россию. В феврале 2016 года президент Владимир Путин принял бывшего госсекретаря США в своей резиденции Ново-Огарево. В октябре Генри Киссинджер стал академиком РАН.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп призвал Израиль потерпеть, пока он не вступит в должность

Donald Trump
Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в конце января будущего года, пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к нему с неуважением.

СМИ: Путин столкнется с самым опасным вызовом - пессимизмом россиян

СМИ: Путин столкнется с самым опасным вызовом - пессимизмом россиян
"После нескольких лет экономических тягот и давления со стороны всего мира из-за аннексии Крыма участь России в следующем году может, наконец, улучшиться. Однако большинство скептически относится к возможности стойких изменений", - сообщает Фред Уйэр в The Chrisitan Science Monitor.

В Казахстане взят под стражу советник Назарбаева

Pasivaikščiojimas po Astaną ir didžiausią jos areną
В Казахстане по подозрению в разглашении государственных секретов и превышении полномочий задержаны три чиновника, в том числе бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Нартай Дутбаев.

В деле о наезде на ярмарку в Берлине появился еще один тунисец

After the Nice style terrorist attack in Berlin
40-летний выходец из Туниса задержан полицией Германии по подозрению в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря.

FT: Хор Александрова демонстрирует гордость и распространяет мягкую силу России (10)

FT: Хор Александрова демонстрирует гордость и распространяет мягкую силу России
"Интернет заполонила противоречивая информация с тех пор, как было объявлено, что несколько десятков членов Ансамбля имени Александрова, знаменитого военного хора и оркестра, оказались среди 92 человек, погибших, когда российский военный самолет, направлявшийся в Сирию, в воскресенье рухнул в Черное море", - пишет The New York Times.
Facebook друзья
Rambler's Top100