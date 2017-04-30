СМИ: полиция Лондона отслеживает два террористических заговора

По данным британской полиции, предотвратившей ранее на этой неделе два нападения экстремистов в Лондоне, в ближайшем будущем исламисты планируют осуществить в столице Великобритании по меньшей мере еще два теракта. Об этом в воскресенье, 30 апреля, пишет газета The Sunday Times.

Скотланд-Ярд усилил деятельность по отслеживанию новых заговоров, вдохновленных, как предполагается, террористической организацией "Исламское государство" или возрождающейся "Аль-Каидой", указывает издание.

Очевидно, лица, участвующие в подготовке новой волны атак, не имеют отношения к планированию терактов, сорванных полицией в Вестминстере и в Виллесдене на северо-западе Лондона. "Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы тщательно отслеживаем", - приводит газета слова старшего сотрудника правоохранительных органов по борьбе с терроризмом.

28 апреля британская полиция сообщила, что пресекла организацию террористического заговора. Накануне вечером в Лондоне и графстве Кент были задержаны шесть человек, еще одна подозреваемая ранена и доставлена в больницу.

Также 27 апреля в центре Лондона между резиденцией премьер-министра и зданием парламента был задержан предполагаемый террорист, в рюкзаке которого было найдено холодное оружие. По словам представителя полиции, этот мужчина и задержанные во время спецоперации в тот же день вечером никак не связаны между собой.

В результате двойного теракта 22 марта в британской столице погибли четыре человека, в том числе сам нападавший, еще как минимум 40 были ранены. Место атаки располагалось всего в нескольких сотнях метров от того, где было проведено задержание подозреваемого 27 апреля.