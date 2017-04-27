СМИ: патриарх Кирилл согласовал передачу Исаакия РПЦ лично с Путиным

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Телеканал "Дождь"
четверг, 27 апреля 2017 г. 08:16
Патриарх Кирилл согласовал передачу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге церкви лично с президентом Владимиром Путиным, сообщает РБК со ссылкой на источник в церковных кругах и двоих близких к Кремлю и РПЦ собеседников.
Patriarchas Kirilas, Vladimiras Putinas
© RIA / Scanpix

Согласие президента было получено в декабре, но кремлевские чиновники, включая первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, об этом решении не знали, рассказал один из источников издания.

Официально об обсуждении передачи Исаакия Путиным и патриархом не сообщалось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РБК, что согласование передачи религиозных объектов — «не прерогатива президента».

При этом губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко до того, как вопросом передачи собора занялся патриарх, выступал против этого шага, отмечает издание.

В распоряжении РБК оказалось письмо Полтавченко на имя главы Миноэкономразвития Алексея Улюкаева, отправленное в мае 2016 года, в котором губернатор выступал против передачи Исаакия и других объектов, назвав это нарушением прав граждан и приоритета прав человека по отношению к правам религиозной структуры.

«Передача соборов в безвозмездное пользование епархии приведет к фактической ликвидации одного из самых востребованных и посещаемых музеев Санкт-Петербурга», — отмечал Полтавченко.

В аппарате правительства РБК подтвердили, что губернатор Санкт-Петербурга тогда счел передачу Исаакия и храма Спаса на Крови преждевременным шагом.

Решение о передаче Исаакия Полтавченко принял после встречи с патриархом Кириллом в декабре 2016 года, рассказал РБК источник в музейных кругах Санкт-Петербурга и два близких к городской администрации собеседника.

О том, что Исаакиевский собор планируют передать в ведение РПЦ на 49 лет, стало известно в январе. Это привело к акциям протеста в Санкт-Петербурге. Социологические опросы показали, что две трети жителей города выступили против идеи о передаче собора церкви.

29 марта сотрудники Исаакиевского собора написали Путину открытое письмо с просьбой остановить передачу собора РПЦ, а избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проведение референдума о сохранении музейного статуса собора. Представитель РПЦ назвал эту инициативу странной.

Телеканал "Дождь"
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