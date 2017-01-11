СМИ опубликовали доклад с компроматом ФСБ на Дональда Трампа

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snob.ru
среда, 11 января 2017 г. 15:35
Американское издание BuzzFeed опубликовало 35-страничный доклад, в котором утверждается, что российские спецслужбы собирали компромат на избранного президента США Дональда Трампа
© AP/Scanpix

Досье на Трампа для его оппонентов подготовил бывший сотрудник британской разведки. Автор доклада утверждает, что общался с бывшим сотрудником росийских спецслужб: тот рассказал, что ФСБ следила за Дональдом Трампом, когда он приезжал в Москву в 2013 году. Утверждается, что спецслужбы прослушивали его номер в отеле Ritz Carlton, где Трамп встречался с проститутками.

Авторы BuzzFeed несколько месяцев пытались проверить факты из опубликованного документа, однако не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Издание указывает, что в досье есть явные ошибки, например, автор несколько раз опечатался в названии «Альфа-Групп».

Дональд Трамп назвал опубликованные данные «фейковыми новостями» и «тотальной политической охотой на ведьм».


Организация WikiLeaks, которая публикует секретные документы, в том числе спецслужб, отказалась считать подлинным доклад с компроматом на Трампа.

«35-страничный документ PDF, который опубликовало BuzzFeed в отношении Трампа, не является отчетом разведслужб. Стиль, факты и даты не вызывают никакого доверия», — сообщается в твиттере организации.

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