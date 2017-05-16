СМИ: НАТО лихорадочно подстраивает под Трампа грядущий саммит

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Inopressa.ru
вторник, 16 мая 2017 г. 14:31
НАТО принимает экстренные меры по изменению программы своего грядущего саммита так, чтобы не подвергать испытанию президента Дональда Трампа, печально известного своей непродолжительной концентрацией внимания.
Jensas Stoltenbergas ir Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

Альянс советует главам государств ограничить свои речи до 2-4 минут в ходе дискуссии, сообщили Foreign Policy некоторые источники в НАТО и бывшие высокопоставленные американские чиновники.

"Альянс отменил планы опубликовать свое традиционное полное заявление по итогам встречи, целью которого является прояснить новейшую стратегическую позицию НАТО", - отмечает автор статьи Робби Грэймер.

"25 мая пройдет встреча глав государств всех 28 стран-членов НАТО, что станет первым саммитом Трампа, где он встретится лицом к лицу с альянсом, который он неоднократно критиковал в ходе президентской кампании. НАТО традиционно организует встречу в течение первых нескольких месяцев президентского срока нового главы США. Однако Трамп заставляет альянс нервничать больше, чем кто-либо из его предшественников, вынуждая организаторов искать способы сделать это занудное мероприятие более оживленным", - говорится в статье.

"Это просто смешно, как они готовятся иметь дело с Трампом, - заявил осведомленный источник. - Как будто они будут общаться с ребенком - с кем-то с очень непродолжительной концентрацией внимания и переменчивым настроением, у кого нет ни представления о НАТО, ни интереса к серьезным политическим вопросам, ничего".

"Людей пугает его непредсказуемость, они боятся того, как он отреагирует, зная, что президент может высказать свое мнение - или огласить его в Twitter", - заявил бывший чиновник.

"На этой встрече лидеры стран НАТО планируют открыть свою новую штаб-квартиру - блестящее современное здание, которое должно символизировать обновленный альянс. Но оно также воплощает недоработки альянса. Здание было закончено с большим опозданием, и расходы превысили заложенный бюджет", - отмечает издание.

"Высокопоставленный чиновник НАТО, беседовавший с Foreign Policy на условиях анонимности, выразил обеспокоенность относительно того, что это может стать больным вопросом для Трампа, в то время как он заставляет европейские страны тратить больше на оборону. Хотя Трамп, возможно, мало что знает о военном альянсе, он во всеуслышание заявляет, что знает кое-что о сдаче строительных объектов вовремя и по заявленной цене", - иронизирует автор.

"Если они смогут удержать внимание Трампа, главы государств НАТО, как ожидается, обсудят на встрече два основных вопроса, которые будут соответствовать приоритетам президента: борьбу с терроризмом и совместное несение расходов", - говорится в статье.

В вопросе о борьбе с терроризмом США призывают НАТО к официальному вступлению на саммите в коалицию против "Исламского государства"*, но, как сообщили Foreign Policy многочисленные источники, Германия выступает против этой идеи.

"Его взгляды на совместное несение расходов кажутся более амбициозными, чем взгляды его предшественников, - считает бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу. - Разговор о разделении расходов может пойти не совсем гладко".

По словам одного из бывших чиновников НАТО, повестка дня, направленная на умиротворение Трампа, кажется, сводится к тому, чтобы представить то, что НАТО уже делает - увеличение расходов на оборону и продолжение поддержки действий США в Афганистане и кампании по борьбе с "Исламским государством"* - в "новой обертке" для президента.

"Они думают, что они все решат, налив старое вино в новые бутылки", - заявил один бывший высокопоставленный американский чиновник.

"Купит ли это Трамп, остается неизвестным", - заключает издание.

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