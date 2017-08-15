СМИ нашли новые доказательства связи экс-главы предвыборного штаба Трампа с Дерипаской

Об этом во вторник сообщили журналисты The Daily Beast со ссылкой на докладную записку Рика Гейтса, который был деловым партнером Манафорта и вместе с ним работал в предвыборном штабе Трампа. В документе Гейтс с энтузиазмом сообщает об окончательном согласовании финансирования, необходимого для покупки нью-йоркского отеля Drake.

Один из чиновников Белого дома напомнил изданию историю о том, что Манафорт якобы замешан в попытках отмыть неправедно нажитое состояние украинского нефтегазового миллиардера с помощью нью-йоркской недвижимости - в том числе отеля Drake.

"Минюст США теперь добивается экстрадиции этого миллиардера, Дмитрия Фирташа, чтобы он мог предстать перед чикагским федеральным судом по выдвинутому против него в 2013 году обвинению в рэкете. Две недели назад в ответ на подачу Фирташем документов с запросом о прекращении дела исполняющий обязанности федерального прокурора в Чикаго назвал Фирташа и его заместителя "двумя членами преступной группировки" и людьми, "которых правоохранительные органы США разоблачили как двух сообщников российской организованной преступности в высших эшелонах власти", - говорится в материале, который цитирует InoPressa.

Как отмечают журналисты, об альянсе Фирташа и Манафорта, созданном для приобретения отеля Drake, сообщалось и ранее, однако гораздо меньше внимания уделено участию в нем еще одной стороны - Дерипаски. В 2006 году, по данным AP, Дерипаска подписал годовой контракт на 10 млн долларов на то, что Манафорт преподнес как политические и экономические усилия в США, "очень выгодные для правительства Путина". Однако Манафорт был не только политическим оперативником Дерипаски, они также были деловыми партнерами, утверждает издание.

"Когда Пол в прошлом месяце познакомился с мистером Д., тот сказал Полу обеспечить другие элементы финансирования и затем вернуться к нему за последним куском инвестиций", - говорится в письме, которое Гейтс 1 июля 2008 года отправил двум давним деловым партнерам Дерипаски - Антону Вишневскому и Андрею Загорскому.

"По словам бывших прокуроров, деловые отношения между связанным с Кремлем олигархом, обвиняемым в участии в преступной группировке, и руководителем штаба Трампа - это именно та схема, которой уделяет время Мюллер (Роберт Мюллер, спецпрокурор, возглавляющий расследование ФБР о российском вмешательстве в американские президентские выборы. - Прим. NEWSru.com)", - отмечают авторы издания.

На прошлой неделе американские СМИ писали, что ФБР в конце июля провело обыск в доме Манафорта в Александрии в штате Вирджиния. Агенты забрали файлы и другие материалы 26 июля, через день после того, как Манафорт встретился с сенатским комитетом по разведке, где ведется расследование российского вмешательства в президентские выборы.

Манафорт и бывший советник Трампа Майкл Флинн - главные фигуранты в расследовании ФБР о связях команды Трампа с РФ. Показания Манафорта в сенате касались встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.

По данным СМИ, встреча Весельницкой и сына американского президента Дональда Трампа - младшего в Trump Tower состоялась потому, что юрист якобы обещала передать компромат на Хиллари Клинтон, собранный, возможно, главой Генпрокуратуры РФ Юрием Чайкой. Участники встречи отрицают, что передача компромата состоялась.

AP сообщало, что Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы президента России Владимир Путина. Манафорт заявил, что консультировал Дерипаску лишь по бизнес-вопросам. Трамп и руководители его администрации не раз опровергали слухи о каких бы то ни было предосудительных контактах с Россией. Президент называл кампанию крупнейшей охотой на ведьм в истории США.