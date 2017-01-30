СМИ: МИД Польши атаковали хакеры, возможно связанные с Россией

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Deutsche Welle
понедельник, 30 января 2017 г. 18:05
Как утверждает польское издание, за попыткой установить "троянец" на компьютеры МИД Польши стоит хакерская группа АРТ 28, которая предположительно работает под руководством российского ГРУ.
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

МИД Польши подвергся хакерской атаке, за которой, возможно, стояла группа АРТ 28, работающая в интересах российских спецслужб. Об этом поздним вечером в воскресенье, 29 января, сообщила польская газета Rzeczpospolita.

По данным издания, в декабре 2016 года несколько сотрудников польского внешнеполитического ведомства получили электронное письмо, в котором якобы содержалось обращение генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу прошедшей встречи Совета НАТО - Россия.

Открытие вложения привело к установке на компьютеры МИДа троянца, позволяющего незаметно скачивать информацию. Как отмечается в статье, польским спецслужбам было трудно оперативно отреагировать на атаку, потому что она проводилась "с использованием сервера МИДа одного из государств Латинской Америки". Тем не менее атаку удалось отбить.

Специалисты считают, что хакерская группа АРТ 28, также известная под названием Fancy Bear ("Модный медведь"), работает под руководством Главного разведуправления (ГРУ) вооруженных сил России. Хакеров подозревают в атаках на ресурсы ОБСЕ и Всемирного антидопингового агентства (WADA), немецкий бундестаг и сети НАТО, французский телеканал TV5 Monde и правительственные учреждения Норвегии.

Deutsche Welle
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