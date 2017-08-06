СМИ: Лондон готов заплатить Евросоюзу 40 млрд евро за Brexit

По словам источника The Telegraph, предложенная сумма — единственный вариант, который может позволить разрешить споры с Брюсселем. "Что до переговорного процесса, то он просто не работает. Мы знаем, что их позиция — это 60 миллиардов евро, но в действительности нижней предел находится на уровне 50 миллиардов. У нас он ближе к 30, однако приемлемая сумма равна 40 миллиардам евро", — отметил он.

Разногласия в британском правительстве могут возникнуть из-за внушительных размеров суммы. Так, глава МИД Великобритании Борис Джонсон недавно заявил в парламенте, что европейским лидерам стоит умерить аппетиты, поскольку "заоблачный счет" за выход из ЕС Лондон платить не собирается.

По данным The Telegraph, Британия согласится на выплату означенной суммы только в том случае, если Брюссель признает так называемый "штраф за развод" частью соглашения о будущих отношениях, в частности, торговых.

Королевство впервые признало финансовые обязательство перед ЕС в связи с Brexit только в середине июля. "Великобритания имеет обязательства перед ЕС, а у ЕС имеются обязательства перед Великобританией, которые останутся после выхода Великобритании — и эту ситуацию необходимо решить", — говорилось в письменном заявлении парламента.

Брюссель оценивал требования о выплатах Великобритании перед выходом из ЕС в сумму от 50 до 100 млрд евро.

Референдум о выходе из ЕС прошел в Великобритании летом прошлого года. 51,9% жителей королевства выступили за выход страны из сообщества, 48,1% проголосовали против. После этого пост премьера Британии заняла Тереза Мэй. В марте 2017 года она объявила о запуске "брексита".

29 марта Евросовет получил письмо за подписью премьера Великобритании о запуске процедуры Brexit, после чего начался отсчет двухлетнего срока, по истечении которого страна должна покинуть сообщество. В июне британский министр Brexit Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье начали в Брюсселе переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза.