СМИ: Иран переправил в Россию через Сирию "компоненты тяжелых наступательных вооружений"

Немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщила, что Иран переправил в Россию "компоненты тяжелых наступательных вооружений" в обход резолюции Совета Безопасности ООН. Маршрут переправки пролегал через Сирию, где дислоцированы российские военно-космические силы, сообщает сайт газеты "Коммерсант".

В июне иранские самолеты два раза приземлялись на авиабазе Хмеймим в Сирии, чтобы отсюда переправить в Россию военный груз. С этой авиабазы вооружения были вывезены в сирийский порт Тартус и погружены на российский транспортный корабль "Спарта-3". После этого груз был вывезен в Новороссийск.

По данным сервиса VesselFinder, который отслеживает местоположение судов, грузовое судно "Спарта-3" вышло из Тартуса 5 августа. 13 августа оно добралось до Новороссийска, отмечает телеканал "Дождь".

Если информация издания подтвердится, то это будет означать нарушение Ираном и Россией резолюции 2231 СБ ООН об общем плане действий по иранской ядерной программе. В пятом пункте документа говорится, что поставки в Иран вооружений и их обслуживание должно быть согласовано с СБ ООН.

Какие именно вооружения и зачем были переправлены из Ирана в Россию, не сообщается. В резолюции СБ ООН, например, оговариваются методы поставок Ирану танков, артиллерийских систем, боевых самолетов и вертолетов, военных кораблей, ракет и ракетных систем, отмечает РИА "Новости". Переправка техники из Ирана в Россию осуществлялась, возможно, для ее ремонта.

Между тем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сказал, что "в свое время" Россия подготовила специалистов в Иране, способных проводить регламентные работы и сопровождение поставленной в Иран российской военной техники. "Нет необходимости в ее переправке в Россию для обслуживания", - сказал он РИА "Новости".