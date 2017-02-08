СМИ: группа сенаторов США хочет усложнить процедуру снятия санкций с России

Телеканал "Дождь"
среда, 8 февраля 2017 г. 10:40
Группа сенаторов США подготовила документ, который усложняет процедуру снятия санкций с России американской администрацией. Об этом сообщает CNN.
© Shutterstock nuotr.

Он позволит наложить вето на возможное решение президента США Дональда Трампа на ослабление ограничений.

Согласно законопроекту, если Белый дом захочет снять санкции с России, то должен будет разъяснить причины этого решения. Затем в течение 120 дней конгрессмены смогут проголосовать за или против подобных мер.

Авторами документа стали сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Бен Кардин. Кроме того, законопроект поддержали Джон Маккейн, Марко Рубио, Клер Маккаскилл и Шеррод Браун.

Ранее вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу ABC заявил, что вопрос о смягчении или отмене санкций в отношении России будет зависеть от действий Москвы.

По словам Пенса, США озабочены обострением ситуации на востоке Украины. Но на вопрос, останутся ли санкции в силе до тех пор, пока «Россия нарушает соглашение о прекращении огня на Украине», вице-президент заявил, что ответ на этот вопрос «мы получим в ближайшие месяцы».

Телеканал "Дождь"
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СМИ: группа сенаторов США хочет усложнить процедуру снятия санкций с России

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