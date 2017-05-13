СМИ: Египет отказался допустить российских контролеров в аэропорты

Возобновление авиаперелетов между РФ и Египтом откладывается на неопределенный срок из-за нежелания Каира разрешить российским специалистам по авиационной безопасности присутствовать в местных аэропортах и неустраненных претензий по безопасной эксплуатации терминалов. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"Египетская сторона более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности, мотивируя это способностью собственными силами обеспечивать безопасность, в том числе российских туристов, что противоречит подготовленному ранее проекту соответствующего меморандума", — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что российская сторона так и не получила от египетских коллег очередного приглашения на проведение инспекции соблюдения норм безопасности в местных аэропортах. "Таким образом, сохраняются опасения, что высказанные ранее претензии по части безопасности устранены до сих пор не были", — подчеркнул источник журналистов.

Ранее, 12 мая, министр транспорта РФ Максим Соколов объявил о том, что переговорный процесс по возобновлению авиасообщения с Египтом продолжается, но новых решений в этом вопросе нет. "Мы в переговорном процессе находимся постоянно, к сожалению, после трагических событий позапрошлого года, но каких-либо новостей в данном плане нет", — сообщил он.

Авиасообщение с Египтом и турпоток в эту страну были остановлены Россией в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

В конце марта СМИ сообщили, что Египет закончил выполнение всех требований российской стороны в области безопасности аэропортов и ожидает, что авиасообщение возобновится в мае этого года. 11 марта Соколов заявил, что Россия и Египет согласовали протокол по безопасности гражданской авиации, и теперь документ осталось только подписать.

Также сообщалось, что Росавиация может наделить полномочиями по контролю безопасности в аэропортах Египта российское юридическое лицо. Кроме того, российским авиакомпаниям придется подписать новые соглашения с аэропортами страны, потому что российские гражданские самолеты будут обслуживаться по новым правилам.