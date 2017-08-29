Среди обвиняемых — двое офицеров российского ГРУ, которых будут судить заочно. Как пишет газета, у европейских спецслужб есть фотографии, на которых, по версии стороны обвинения, эти двое встречаются с кандидатом на роль руководителя попытки переворота.

Суд над Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, а также над еще 13 обвиняемыми, начнется в сентябре. Насколько известно, фотографии были сделаны в парке в Белграде незадолго до предполагаемой даты переворота, и сторона обвинения заявляет, что это одна из ключевых улик в этом деле, которая указывает на то, что в нем замешаны "государственные органы" России.

Газета подчеркивает, что Кремль резко отрицает какую-либо причастность к этому делу, а двое пророссийских лидеров черногорской оппозиции, также проходящие по делу, утверждают, что никакого заговора никогда не было и что он выдуман властями для того, чтобы дискредитировать оппозицию. Однако спецслужбы Великобритании и США считают, что этот заговор не только был, но пользовался поддержкой на самом высоком уровне в России.

Раскрылся он тогда, когда один из заговорщиков сдался черногорским властям всего за несколько дней до того, как сербские националисты, переодетые в форму местной полиции, в день выборов должны были открыть огонь по демонстрантам у здания парламента, убить Джукановича и создать в стране хаос.

Как утверждает следствие, Шишмаков и Попов планировали эту операцию в течение нескольких месяцев. В Сербию они поехали якобы для поиска подходящего кандидата, который возглавил бы мятеж. Шишмаков, напоминает газета, в 2014 году был выслан из Польши за шпионаж. Он прибыл на Балканы с подлинным российским паспортом, выданным на имя Широков.

Черногорское обвинение утверждает, что он мог получить подобный документ лишь при тесном содействии российских властей. Оба офицера ГРУ, утверждает обвинение, доверили руководство путчем Александру Синделичу. Синделич — известный антизападно настроенный сербский националист, который в прошлом хвастался своими связями с министерством обороны России.

После того как заговор провалился, Синделич стал давать показания против своих бывших товарищей, и эти показания легли в основу обвинения. Газета также публикует фотографию, на которой Шишмаков и Попов сидят в парке.

Обвинение утверждает, что Шишмаков и Попов дали Синделичу крупную сумму денег на приобретение оружия и необходимой экипировки. Они также якобы заставили его пройти тест на детекторе лжи, чтобы убедиться, что он не работает на западную разведку.

В пространном списке обвинений в адрес заговорщиков также говорится, что им были выданы зашифрованные телефоны, полученные из Москвы, и как минимум один денежный перевод на их счет поступил с той же улицы в Москве, где находится основное здание ГРУ, пишет Daily Telegraph.